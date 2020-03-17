富时指数重拾下行，仍看不到抛售结束的迹象







富时指数很难守住早前涨幅。股指4小时图上交投于50、100和200天移动均线下方，形势明显看跌。即时支撑见于5220（今日低点），然后是4840（昨日低点)。

另一方面，阻力位在5376（今日高点）和5700（3月13日高点)可。若上破该水平，看跌趋势落空。





稍不留心，你就会错过行情。周二，富时指数一度上涨，随后重拾下行。此前，道琼斯指数周一收低12.9%，创下30多年来最大单日跌幅。美国期货正在设法保住上行。这并非我们首次看到死猫反弹后的大幅抛售。股市能在下午守住涨幅的情况十分罕见。央行举措和进一步财政支持前景为周二焦点所在。在华尔街隔夜抛售后，里希·苏纳克宣布了一项重磅纾困计划和针对企业的额外措施。新的一揽子计划将建立在上周公布的120亿英镑预算基础上。随着新的社会隔离措施出台，以及未来几周企业可能停工的前景，市场已明确表态，最初的支持措施是不够的。鉴于市场重拾抛售，人们对这些措施能否遏制新冠疫情带来的影响产生了怀疑。现在下结论还为时过早全球各国政府都采取了更为严格的限制措施来控制新冠病毒传播。在此过程中，经济所受的打击将进一步加重。现在就说抛售已经触底还为时过早。企业仍无法量化预期经济冲击。实际上，只有当新冠病毒数据开始有所改善，我们才能看到高风险资产出现有意义的上涨。在那之前，投资者将担忧今年上半年出现与金融危机一样严重的经济衰退。大萧条的可能性也是存在的。将被忽略的数据英国就业数据将于今日公布。预计在截至1月份的三个月里，失业率将稳定在3.8%。平均工资预计将自2.9%升至3%。但鉴于数据来自新冠疫情爆发之前，现在看来已经不合时宜。重点关注水平