富时指数重拾下行，仍看不到抛售结束的迹象

稍不留心，你就会错过行情。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/17 15:59:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
稍不留心，你就会错过行情。周二，富时指数一度上涨，随后重拾下行。此前，道琼斯指数周一收低12.9%，创下30多年来最大单日跌幅。美国期货正在设法保住上行。
这并非我们首次看到死猫反弹后的大幅抛售。股市能在下午守住涨幅的情况十分罕见。
央行举措和进一步财政支持前景为周二焦点所在。在华尔街隔夜抛售后，里希·苏纳克宣布了一项重磅纾困计划和针对企业的额外措施。新的一揽子计划将建立在上周公布的120亿英镑预算基础上。
随着新的社会隔离措施出台，以及未来几周企业可能停工的前景，市场已明确表态，最初的支持措施是不够的。鉴于市场重拾抛售，人们对这些措施能否遏制新冠疫情带来的影响产生了怀疑。
现在下结论还为时过早
全球各国政府都采取了更为严格的限制措施来控制新冠病毒传播。在此过程中，经济所受的打击将进一步加重。现在就说抛售已经触底还为时过早。企业仍无法量化预期经济冲击。
实际上，只有当新冠病毒数据开始有所改善，我们才能看到高风险资产出现有意义的上涨。在那之前，投资者将担忧今年上半年出现与金融危机一样严重的经济衰退。大萧条的可能性也是存在的。
将被忽略的数据
英国就业数据将于今日公布。预计在截至1月份的三个月里，失业率将稳定在3.8%。平均工资预计将自2.9%升至3%。但鉴于数据来自新冠疫情爆发之前，现在看来已经不合时宜。
重点关注水平


富时指数很难守住早前涨幅。股指4小时图上交投于50、100和200天移动均线下方，形势明显看跌。即时支撑见于5220（今日低点），然后是4840（昨日低点)。
另一方面，阻力位在5376（今日高点）和5700（3月13日高点)可。若上破该水平，看跌趋势落空。


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