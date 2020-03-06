亚洲市场今天早上全部收低，而现在是欧洲市场跟随。由于新冠病毒在全球的蔓延存在如此多的不确定性，加上在欧洲与美国的蔓延正在加速的事实，短线投资者在周末之前未雨绸缪。
在德国的新冠病毒病例数过去几天上升至555，使得刚刚在上周宣布进入德国酒店市场的Whitbread股价暴跌。航空股同样承压，消化总部在Exeter的航空公司Flybe倒闭的消息。由于太多欧洲内部、欧洲到亚洲和跨越大西洋的航班陆续被取消，EasyJet和IAG今天早上位列FTSE跌幅榜前端：两家公司的股价跌幅双双超过4%。
OPEC与俄罗斯意见相左
OPEC现在希望执行相比新冠疫情蔓延之初大得多的减产，推动减产150万桶。今天晚些时候，当OPEC石油大臣与俄罗斯会晤以就联合行动取得一致意见之际，因为俄罗斯到目前为止一直拒绝OPEC的提议，双方意见可能激烈地对峙。布伦特原油跌至48.9可能引爆这种冲突。
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