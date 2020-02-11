TUI股价攀升12%助涨FTSE

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/11 16:38:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

中国新型冠状病毒新增病例已经开始下降，这点提振FTSE与欧洲股市。英国股市方面，在有关进出中国的航班将很快复航的希望帮助下，航空股涨幅靠前。而TUI股价上涨12%也利多FTSE。该旅游公司报告预订数量意外增加，这点助其抵消波音737 Max停飞造成的亏损。但早期读数可能还是过于乐观了，因为TUI虽然设法降低预期中由停飞造成的4亿英镑亏损，但报告期季度内净亏损仍达到1.15亿美元。

英镑承压但仍守住1.29附近的支撑位

最新的消息不利于英镑并致其兑美元跌破1.29，随后有所企稳。美国曾暗示，在贸易谈判优先级中英国将被排在欧盟之后。另一方面，Michael Gove对企业表示，英国脱欧后将对欧盟实施贸易壁垒。这两个决定都设定了这样的情境，即英国的贸易地位将被缓慢但持续地侵蚀。那样的环境将利空英镑。

布伦特原油遇阻

布伦特原油价格仍远低于新型冠状病毒开始爆发前的水平，但目前似乎在53.20上方遭遇坚定的阻力。有消息称，中国部分地区正在恢复生产；病毒的蔓延速度已经下降。这促使布伦特原油期货今天早上上涨1.7%。
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