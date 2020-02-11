TUI股价攀升12%助涨FTSE

中国新型冠状病毒新增病例已经开始下降，这点提振FTSE与欧洲股市。英国股市方面，在有关进出中国的航班将很快复航的希望帮助下，航空股涨幅靠前。而TUI股价上涨12%也利多FTSE。该旅游公司报告预订数量意外增加，这点助其抵消波音737 Max停飞造成的亏损。但早期读数可能还是过于乐观了，因为TUI虽然设法降低预期中由停飞造成的4亿英镑亏损，但报告期季度内净亏损仍达到1.15亿美元。
英镑承压但仍守住1.29附近的支撑位
最新的消息不利于英镑并致其兑美元跌破1.29，随后有所企稳。美国曾暗示，在贸易谈判优先级中英国将被排在欧盟之后。另一方面，Michael Gove对企业表示，英国脱欧后将对欧盟实施贸易壁垒。这两个决定都设定了这样的情境，即英国的贸易地位将被缓慢但持续地侵蚀。那样的环境将利空英镑。
布伦特原油遇阻布伦特原油价格仍远低于新型冠状病毒开始爆发前的水平，但目前似乎在53.20上方遭遇坚定的阻力。有消息称，中国部分地区正在恢复生产；病毒的蔓延速度已经下降。这促使布伦特原油期货今天早上上涨1.7%。
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