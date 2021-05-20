政府改革导致Trainline股价暴跌

在英国政府宣布改革英国铁路网络的计划后，Trainline股价早盘交投暴跌。

该计划包括创建一个名为Great British Railways的网站和应用程序。新成立的公司将与Trainline构成直接业务竞争，并有可能削弱Trainline在英国的主导地位。

虽然Trainline将维持目前的佣金率直到2024年，但投资者对该公司将如何适应这些国家新建计划存疑。

Trainline股价接下来怎么走?

受该消息影响，Trainline股价急挫23%。股价已跌离过去6个月交投其间的水平通道。

股价一度探至288便士低点，但已回升至330便士。由于RSI处于超买区域，自此可能出现部分盘整行情，但整体形势看跌。

卖盘或将目标锁定11月低点250便士。要想反弹，必须先行收复保持形态区间低端375便士。

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