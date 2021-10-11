嘉盛集团：英国重点关注股票：ASOS股价暴跌，CEO辞职

头条新闻:成本上升带来的不利影响显露，ASOS首席执行官辞职

在线时装公司ASOS宣布首席执行官Nick Beighton将卸任。该公司公布，在最近结束的一财年中，营收和利润都实现了强劲增长，但警告称成本方面的不利因素可能会给今年业绩构筑压力。

ASOS股价今天早盘大跌逾15%。

Beighton 在ASOS工作了12年，过去6年一直担任首席执行官。他今年年底前仍将继续于董事会任职，目前正在寻找其继任者。首席财务官Mat Dunn将兼任首席运营官，负责公司的日常运营。集团财务总监Katy Mecklenburgh将担任临时首席财务官。

就在Beighton卸任前几周，董事长Adam Crozier刚刚宣布自己将离开ASOS并加入英国电信集团(BT Group)。ASOS今天表示，Ian Dyson将取代Crozier并担任董事会非执行主席一职。

在管理层动荡之际，ASOS宣布截至8月底年营收增长了20%，自去年的32.6亿英镑增长到39.1亿英镑。活跃客户增长13%至2640万，加之整个行业蓬勃发展，驱动了ASOS业绩上升。英国销量增长36%，美国增长21%，欧盟增长15%，世界其他地区的销量小幅增长6%。

在销售额增长的同时，利润率也略有改善，经调整后息税折旧摊销前利润(Ebitda)上升23%至3.437亿英镑。调整后税前利润增长36%至1.936亿英镑，其中包括6730万英镑的“疫情补助”，而报告净利润增长25%至1.771亿英镑。

ASOS预计新财年销售额将增长10%-15%，由于竞争环境更为严峻、供应链压力加之交货时间延长，上半年增幅将达到“5%左右”。该公司预计，随着音乐节等大型活动的回归和供应链压力缓解，下半年销售增长将加速。

今年调整后税前利润预计在1.1亿至1.4亿英镑之间。随着新冠疫情税收优惠结束且回报率在疫情期间下降后恢复正常，税前利润将会下降。该公司还指出，运费上涨、英国脱欧关税、劳动力成本上涨和快递成本上涨都将带来“显著的成本阻力”。

Dunn表示：“展望未来，尽管我们接下来12个月的表现可能会受到需求波动、全球供应链和成本压力的制约，但我们相信公司有能力把握未来的重大机遇。”。

长期来看，ASOS公布了创收70亿英镑，Ebit利润率至少达到4%(最近结束一财年为5.3%)的中期计划。为了实现这一愿景，ASOS将加速对其国际部门的投资，将其在美国和欧盟的业务规模扩大一倍，同时将自有品牌产品销售额每年提高10亿英镑。

ASOS股价接下来怎么走?

在3月底达成5985便士之后，ASOS股价一直呈下降趋势。价格在50和200 均线下方交易。50均线7月初下穿200移均线。抛售势头今天有所增强。

RSI已深入超卖区域，暗示或有盘整或走高。

股价已跌穿支撑位2550便士(2020年4月高点)，为探入2019年9月低点2300便士和2000便士整百和整千数位打开大门。

另一方面，2550便士现构筑阻力，然后是下降趋势线阻力3100便士。只有站上9月下旬高点3385便士，才能打消短线下行趋势，并为攻向50均线3500便士创造条件。50均线上方是8月下旬高点4160水平支撑位。

阿斯利康药物降低新冠病毒致死风险

阿斯利康（AstraZeneca）表示，其抗体组合AZD7442最新试验结果表明，该药物可帮助降低新冠重症和致死风险。

这家制药巨头表示，与安慰剂相比，其抗体组合“在轻度至中度新冠病毒感染症状的非住院患者中，实现了重症和死亡病例显著减少。”

阿斯利康表示，该试验在一次600mg剂量的情况下达到其主要终点，与使用安慰剂的最多出现7天症状的门诊患者相比，药物组将发展为新冠重症或致死风险降低了50%。

在所有受试者中（其中90%被认为是新冠重症高风险人群），有18人感染了病毒，而安慰剂组中这一数字为37人。

该公司表示，在出现症状后5天内接受治疗的受试者感染新冠重症和致死风险降低了67%。

阿斯利康说:“AZD7442是首个具有三期数据的长效抗体(LAAB)组合，证明其在新冠病毒的预防和治疗方面都具有其功效，而且可以很方便地通过IM注射给药。”

阿斯利康将与医疗监管机构共享数据并希望该药物获得批准。阿斯利康已于10月初在美国申请将该药物用作预防性治疗。

今天早盘，阿斯利康股价基本持平，报8890.5便士。

XP Power订单继续增长

XP Power表示，因竞争形势严峻，最近一季营收下滑，但随着对其电力解决方案的需求持续增长，订单仍继续增加。

这家为各类设备提供电力解决方案的公司表示，第三季度营收6160万英镑，较上年同期的6900万英镑下降11%，按固定汇率计算下降5%。该公司面临去年更为严峻的对比基数。去年，该公司迎来了医疗保健行业需求的大幅增长，而今年这一势头并未重现。

主要得益于半导体制造设备市场对电源解决方案的需求激增，2021年前9个月的营收仍较上年同期的1.741亿英镑增长4%，达到1.814亿英镑，按固定汇率计算增长12%。

XP Power公司第三季度订单量创历史新高，并进一步增加，公司在这一季度获得了价值9720万英镑的订单，较去年同期增长了73%。今年前9个月订单量增长了26%，达到2.547亿英镑。

XP Power表示:“半导体制造设备行业持续强劲、工业技术持续复苏及医疗保健行业的回暖推动了订单增长，第三季度订单水平较2019年高出70%。”

该公司补充说，“由于客户希望能确保供应，交货期的延长带来了订单提前。按固定汇率计算，今年迄今订单量增长了37%。在进入今年最后一个季度时，部分归因于交货期持续延长，集团订单积压情况非常突出。”

该公司的订单出货比率(收到订单和完成订单之间的时间间隔指标)自去年第三季度的0.82升至1.58。这是一个显著的改善，因为当比率超过1，则表明供不应求。

XP Power表示，第三季度将支付21.0便士股息，高于上年同期的20.0便士。

该公司对未来仍充满信心，但对供应链的脆弱程度持谨慎态度，其中包括“关键零部件短缺、持续新冠疫情挑战和货运能力限制及相关成本增加”。

XP Power股价今天早盘上涨0.3%至5055.0便士。

LXI REIT预计通胀环境将推高租金

LXI REIT表示，对其房地产投资组合的最新估值已带来了其资产净值增加，而且，鉴于其几乎所有租金收入都与通胀有关，公司预计将自通胀加剧的环境中受益。

从酒店、酒吧到工业基地和园艺中心，该公司拥有并出租各类房地产。该公司表示，截至9月底，其资产组合价值为12.2亿英镑。这比六个月前的同期增长了4.9%，如果算上收购和处置，则增长了29.7%。

所有类型资产估值都有所上升。其中工业厂房和酒吧涨幅最大，约7%，其次是食品店，涨幅为5%，园艺中心和停车场涨幅分别为4%和3%。

LXI的资产净值也因此在过去6个月里上涨6.2%至133.5便士。LXI表示，包括已支付股息，该公司预计6个月总资产净值回报率将达到8.6%，高于该公司8%的目标。

今天早盘，LXI REIT股价上涨0.1%至141.1便士。

LXI已经收回本财年最后一个季度所有到期租金。值得注意的是，96%租金收入与通货膨胀或固定增幅挂钩。

“公司已经在各个具弹性行业和租户中建立了一个庞大而稳健的长期收入组合，几乎所有租金收入都与通胀挂钩，或包含固定涨幅。因此，公司预计将自当前通胀加剧的环境中受益，并继续为股东提供有吸引力的收入和资本回报。”

LXI确认，在截至2022年3月底的12个月里，该公司计划总共支付6便士股息，每季度平均支付1.5便士。

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