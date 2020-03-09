火上浇“油”

随着新冠肺炎病毒在中国境外迅速传播，人们对疫情影响的担忧加剧，新一周伊始，市场交投紧张。

2020/3/9 11:35:00

随着新冠肺炎病毒在中国境外迅速传播，人们对疫情影响的担忧加剧，新一周伊始，市场交投紧张。此外，在俄罗斯阻挠欧佩克再减产150万桶/天的计划后，产油国未能就新限产协议达成一致。

产油国之间现有供应协议将于4月1日到期。到期后，欧佩克+协议中的24个国家石油供应总量将不设上限，鉴于当前石油需求受新冠疫情影响大幅削弱，限产的结束可能引发一种危险的供需不平衡格局。

这也是原油期货较周五收盘下跌近25%的关键原因，截至本文撰写之际，原油期货交投于30美元/桶略上方（下方为周图）。


Throwing oil on the fire

欧佩克的意见分歧需要引起交易员的注意，随着沙特阿拉伯和科威特等低成本产油国将以牺牲高成本产油国供应为代价增产，石油市场将出现戏剧性的重组。俄罗斯和委内瑞拉等金融体系脆弱的高成本产油国将很容易出现信贷危机。

美国及加拿大的高成本石油生产企业情况也是如此。我们只需回顾2016年初就能看到油价下跌影响个别石油公司股价的证据。

更宏观层面上，2016年初原油价格下跌也曾引发通缩担忧，从而令美国股市整体承压。2016年2月，原油期货交易价格跌至26.05美元低点，标普500指数同一周内探入1802.5，这并非巧合（见下图高亮部分）。

在上周末的石油市场事件之后，标普500指数期货与原油期货之间关系再次显露。实际上，产油国把石油扔进了因新冠病毒疫情引发的股市大火之中，市场走势也因此变得更为复杂。


Throwing oil on the fire

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年3月9日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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