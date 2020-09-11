本周纳斯达克抛售得到解释









如果说纳斯达克指数一直呈现波动，这只能说是一种保守的表述。截至本文撰写时，纳斯达克指数本月已经下跌了7%，尽管随着美国股市开盘，情况可能会发生变化。虽然跌幅听起来十分惊人，但值得注意的是，以科技股为主的纳斯达克指数自4月以来已飙升逾38%，仅上个月涨幅就达9%。是什么导致了抛售?主要受FAANG(Facebook，苹果，亚马逊，Netflix和谷歌母公司Alphabet)股票大涨带动，纳斯达克指数大流行期间高歌猛进，但在过去两周经历严重波动行情，从而引发了投资者紧张情绪。同样是上面这几支纳斯达克指数主导股票领跌了此番大跌。自然修正还是情况更糟？一个重要问题是，我们所看到的回调只是一种自然性调整，大幅冲高的暂停，还是预示着未来还会进一步走低?根据MarketWatch的一份报告，我们应密切关注9月份前5个交易日。道琼斯市场数据显示，自1974年以来，如果纳斯达克在9月份最初5个交易日下跌超过4%，此后整个月都会继续下跌，无一例外。不过还有一点值得指出，今年的情况与往年相去甚远。另一方面,因居家工作氛围加速了我们对科技的依赖，这些取得了极大成功的科技公司业绩已随之提振。未来收入和利润飙升的预期以及人们购买此类股票的的意愿双双失控。现在判断这是否只是一种自然调整还为时过早。纳斯达克周三的上涨增强了市场对股市暴跌或已结束的乐观情绪。然而，周四抛售再起，引发担忧，而今天纳斯达克走势未定。在此情况下，谨慎的做法通常是等反弹两天后，再考虑买入。可以肯定的是，科技股已经过热了。但即便我们本月看到的回调幅度也仅为股市快速涨幅的五分之一。一般来说，所有的一飞冲天往往都会重回地面。然而，鉴于目前居家工作的大环境利好这些科技股，包括高盛在内许多投资经理认为，这只是一次自然回调，一些人甚至预测，科技巨头股今年年底的股价仍可能高于目前水平。纳斯达克纳斯达克指数从3月中旬低点6637飙升至历史最高水平12467。此后，在抛售的带动下于当前11100点失守50均线。股指目前仍高于100 均线(10350)和200均线(9745)。纳斯达克RSI未超卖，或面临进一步走跌。