多重刺激计划出炉，FTSE上扬

英国投资者收复周一失地，推动FTSE在早盘走高；美国准备的新金融支持举措似乎改变了市场情绪。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/16 14:56:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英国投资者收复周一失地，推动FTSE在早盘走高；美国准备的新金融支持举措似乎改变了市场情绪。美联储扩展其企业债券购买计划，为市场注入新的流动性；美国政府据报道计划为基建支出高达1万亿美元。

但成交量略少于往常，表明尽管有多个经济支援一揽子计划，一些投资者对于美国与欧洲经济的实际情况抱持谨慎态度。成交量的减少也解释了今天早上价格波动更加剧烈的现象。

分红计划 - Ashtead

美国大型基建一揽子计划的讨论推动建筑租赁公司Ashtead的股价上涨12%。该公司虽然利润减半但仍决定今年支付股息的事实本就吸引投资者的注意力，但新刺激计划有望帮助该公司弥补疫情封锁顶峰期内美国业务的骤减，则更是助了一臂之力。

今天早上FTSE涨幅居前的板块为旅行公司、航空公司与房屋营建商，下跌的唯有Admiral Group、Hikma Pharmaceuticals和出版商Pearson。

IEA有信心原油需求明年回暖

国际能源机构（IEA）预测，一旦疫情消亡，2021年原油需求回暖水平创记录。该机构预测，疫情基本只在今年影响原油需求，并且到2021年前供需将达到平衡。布伦特原油一直落在40下方不远处的交易区间内，略高于昨日水平。但投资者大多在等待推高油价的新刺激因素。
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