澳洲疫情局部转差，关注澳洲联储决议与澳元/美元

澳洲疫情局部转差，关注澳洲联储决议与澳元/美元

2020/7/6 11:20:00

澳大利亚周末的消息主要集中于维多利亚新增病例数大幅上扬，亟需对许多郊区进行严格封锁。在今天早上维多利亚报告新增病例127例后，新南威尔士-维多利亚州边境（包含不少于50个边境口岸），将从明晚午夜开始关闭。

近年来我频繁往返于在新南威尔士-维多利亚边界、横跨汹涌的默里河的阿尔伯里和沃东加两个姊妹小镇。两者以乡村好客而闻名，而对于那些因工作原因习惯于穿梭其中的市民来说，这将是一个充满挑战的时期。
澳大利亚的形势简明扼要地概括了全球市场当前的困境。经济活动重启后的积极复苏正遭到新冠病毒在局部地区爆发的威胁，人们因此关切经济前景，也关心这可能如何改变消费者行为。现在谁会想成为央行行长呢？
在这种背景下，我注意到了明天的澳洲联储会议还有这一切对澳元/美元的影响。
市场广泛预测澳洲联储维持利率在0.25%以及3年期债券殖利率目标在0.25%不变。澳洲联储将重申其温和前瞻指标以及“只要有需要就将保持宽松姿态”。特别值得注意的是，澳洲联储在声明中是否提到墨尔本病例数的增加以及这可能如何影响经济复苏。
我们来看澳元/美元。受到澳大利亚成功抑制住新冠疫情的激励，市场在4月与5月间买入澳元/美元。所以，维多利亚病例数激增理论上利空澳元/美元。
技术面看，澳元/美元过去一个月从0.7064高点回落的走势被视为修正。如果再度下跌，下探0.6680支撑区域，完成修正后再寻找做多的机会，可能是理想的走势。但如果最后的下跌没有出现，那么突破/收上0.7064高点可能确认修正完成，后市可能上攻0.73/75。

The flare up, the RBA and the AUDUSD

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年7月6日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。
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