Elon回应需求关切，特斯拉股价后市有望反弹至258？

首席执行官Elon Musk在前一晚的股东年会上谈到了大家避而不谈的问题，即需求关切。特斯拉（Tesla）股价随后在周三跌逾3.5%。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/13 18:00:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

首席执行官Elon Musk在前一晚的股东年会上谈到了大家避而不谈的问题，即需求关切。特斯拉（Tesla）股价随后在周三跌逾3.5%。

在投资者担心汽车需求的打击下，特斯拉股价今年迄今跌逾35%，今年可能成为2011年上市以来表现最差的一年。需求一直是特斯拉今年的核心主题，而Elon回应这个关切似乎赋予投资者“堂皇”抛出其股票的理由。

需求忧虑的起因是弱于预期的一季度交付量。但Elon断然否认了存在一些需求问题，并拿出一些统计数字来支持自己的论断：

1.他坚称季度迄今的订单超过产量、销量超过产量并且生产状况正常。乐观的言论
2.他暗示，产出与交付有望在二季度创下记录，也就是说，销量超过86,555、交付超过90,966，意即增长年率至少达到123%。这不赖。
3. Elon确认汽车销量的90%来自新客而不是原有的预定客户。
4. 最后，Elon声称，在过去的一年里，Model 3的销量超过了美国所有同价位汽车的总和。

口耳相传

特斯拉不打广告，销售全靠口耳相传，而口碑的建立需要时间。理论上，马路上的特斯拉汽车越多，会吸引更多的人购买。如果Elon说的上面第4点无误，则Model 3的销售前景不错。那么问题来了，投资者是否过于悲观了？

反弹？

虽然今年迄今不断承压，特斯拉的股价已在上周自两年半低点177回升，并且此后涨逾18%。

需要关注的价位：

特斯拉股价交投于其100与200天均线下方，正在考验50天均线，目前落在209.00。如果攻克此支撑位，后市可能先后考验200.00和190.00，然后下探反弹起点177。如果守住209.00，股价可能测试223.00的阻力（昨天高点）后先后上破230.00和258.00。

请注意，可能并不是所有地区都可以交易本产品。

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