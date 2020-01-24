特斯拉四季度财报前瞻

特斯拉四季度财报前瞻

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/24 20:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

时间：

1月29日美国市场收盘后。

预期值

营收：64.5亿美元，比去年同期下降4%，但前个季度增加10%

EPS：1.65美元，跌15%

市值超过10亿美元

特斯拉（Tesla）股价本周迄今上涨12%，并且本周最后一个时段有望继续上涨，延续过去四个月140%的反弹。由于10月公布的三季度财报显示特斯拉出人意料扭亏为盈，股价获得上涨动力。该电动车制造商现在市值超过10亿美元，仅次于丰田汽车（Toyota Motors）。

原因？

Wedbush的分析师Daniel Ives上调特斯拉股价的目标值，促成本周的涨势。特斯拉定于下周发布财报。月初，特斯拉交付首辆在中国制造的Model 3轿车，并且宣布在四季度交付创记录的112,000国内。

早期迹象显示，上海地区的产需两旺。而且，特斯拉有能力大幅增产以满足这个中国主要市场增长的需求。特斯拉今年的目标是生产36万辆电动车，证明自己是严肃的行业参与者。这增添了看涨特斯拉股价的砝码。

障碍

但是，特斯拉未来仍面临一些重要障碍：美国取消对购买特斯拉的税收补贴、中国汽车市场增长放慢，当然还有特斯拉首席执行官Elon Musk自身的原因。Elon Musk刚在不久前提出了私有化公司的想法。

利润

从中国与欧洲需求旺盛来看，特斯拉的财报预计不会令人失望。除了1月29日的四季度财报之外，投资者还将关注2020年汽车交付指引报告。

分析师评级：

分析师对于特斯拉股票的看法依然分化：有10人给出买入评级/10人建议持股/16人建议卖出。

特斯拉股价的图表

特斯拉股价交投于历史高点，坚守其50、100和200期简单均线，清楚地发出看涨信号。从RSI判断，该股刚刚进入超买区域。



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