贸易关系缓和，亚欧股市上涨

美中贸易关系缓和、中国贸易帐好于预期（7月出口增加3.3%）、日本恢复对韩国出口一些半导体制造材料，给亚洲市场带来积极的推动作用，使得日经、恒指与上证综指分别上涨0.6%、0.4%和0.7%。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/8 15:06:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美中贸易关系缓和、中国贸易帐好于预期（7月出口增加3.3%）、日本恢复对韩国出口一些半导体制造材料，给亚洲市场带来积极的推动作用，使得日经、恒指与上证综指分别上涨0.6%、0.4%和0.7%。

受到全球贸易忧虑、货币战与经济可能衰退观点的影响，美国股市涨跌互见，其中标普500涨0.1%、纳斯达克涨0.4%，但道指跌0.1%。

欧洲股市全线上扬

欧元兑美元上涨0.17%.而目前报在1.21英镑兑美元据预测继续下跌，因为有关无协议脱欧的担心升温。跌超3天后，欧洲股市全线上涨，其中CAC40在对三季度法国经济增长的期待中领涨。

英国方面，Hargreaves Lansdown因强劲的半年报上涨3.57%，位列FTSE 100涨幅榜榜首，落后个股以BT Group、Lloyds Banking Grou和Coca Cola HBC为首。

在OPEC减产的期待中，原油期货上涨。布伦特原油涨2.7%，报57.75；西得州原油涨2.96%，报52.60。


相关主题： 原油 股指 UK 100

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