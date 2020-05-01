











富时图表

欧洲股市紧跟华尔街和亚洲市场步伐，开盘大幅走低。在科技巨头苹果和亚马逊的谨慎言论加上贸易忧虑并经下，本周末/月初市场人气承压，股市走跌，避险美元提振。尽管昨天出现抛售，但在新冠肺炎感染病例增速放缓，围绕经济逐步重启的乐观情绪及大规模刺激计划的帮助下，全球股市4月仍创下2011年以来最佳单月表现。但经济数据和公司财报却提醒我们，经济阵痛才刚刚开始。清醒言论由于不确定性和低可见度，苹果10多年来首次没有发布业绩指引。与此同时，亚马逊营收有所增长，但用于保护员工和客户的费用也有所增加。亚马逊就下季度亏损发出警告。微软、Facebook和特斯拉的强劲财报限制了科技权重股指纳斯达克失地。英国制造业PMI继昨天欧洲发布一系列令人失望的数据之后，今天注意力转向英国4月制造业PMI终值，预期32.8。虽然制造业表现好于服务业，但其境况仍然十分糟糕。有行业组织警告称，英国第二季度工厂产量可能会减半，因为80%的制造商报告称，订单因新冠肺炎疫情大幅减少，制造业形势或进一步急剧恶化。尽管鲍里斯•约翰逊承诺将在下周宣布英国结束封锁，但由于数据的糟糕预期，英镑汇率已在交投走低。美国制造业美国供应管理协会PMI在3月接近50关口后，预计4份将大幅下降。这份前瞻性调查将为下周非农报告提供初步线索。石油简报西德州原油（WTI）连续第三个交易日走高，不过上涨正在失去动能。WTI前两个交易日上涨了47%，但周五仅上涨1.8%，很难突破20美元大关。尽管欧洲和美国各州经济正在逐步重启，且减产措施将于今天生效，但油价涨幅仍受制于高度不确定性。