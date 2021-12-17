英国央行加息推动英镑飚升- 嘉盛集团官网

今天的加息表明趋势已变，英国央行决策官员现在认为通胀是最大的经济风险，将优先抗击通胀

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/12/17 13:56:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

美联储周三立场向鹰派大转变，随后英国央行在抗击通胀方面更进一步。英国央行周四将其基准利率自0.10%上调至0.25%，成为去年疫情颠覆全球经济以来首家加息的主要央行。

很多经济学家此前预期英国央行会把加息决定放到2月会议，但央行行长及其同事认定通胀率是比Omicron变异病毒在全国快速蔓延更为致命的威胁。明年4月通胀率据预测达到6%，是英国央行当前目标水平的三倍。英国央行加息是在IMF的敦促之下做出的，后者在周四召开的会议上不同寻常地明确鼓励英国央行不要有“不作为的倾向”。

英国货币政策委员会以81的比例投票决定加息，只有外部成员Silvana Tenreyro投反对票。另外，英国央行将量化宽松计划的目标规模保持在8750亿英镑不变，出于对Omicron病毒的担心而下调2022年一季度经济增长率预测值。

当然，利率15个点子的调整本身不足以对经济产生重大影响，但确实是趋势转变的信号，表明英国央行决策官员现在认为通胀是最大的经济风险，政策以抗击通胀为先。

市场目前还是计入60%左右的几率，认为央行在20222月的下次会议再次加息。

 

欧元/英镑技术面分析

上述货币政策出人意料地提前转变毫不意外地带动英镑飚升，使其成为当天最强主要货币。此文发稿时欧洲央行也公布了自己的货币政策（维持利率不变，但明年二季度和三季度的债券购买金额略微放大），交易者正密切关注欧元/英镑的走势。

如下图所示，欧元/英镑在上周中测试由前高点、200天指数移动均线和下跌通道构成的阻力带所在的0.8600附近之后到现在下跌了125点子左右，空头似乎占据主导，有机会在假期到来将驱动该交叉盘扩大当前下跌趋势，下探0.8380下方的2021年低点。

 

来源: TradingView, StoneX

 

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