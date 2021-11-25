美元创下16个月高点导致英镑/美元跌至年内低点 - 嘉盛集团官网

感恩节假期顾名思义就是表达对生活中美好事物的感激之情，正如美元多头所要做的。追踪全球储备货币对其最大对手货币走势的加权一揽子指标，即美元指数显示，美元处于16个月高点。所以，虽然国内通胀处于30年高位，美元多头还是要多谢今年的丰收。

美元创下16个月高点的原因也可能是通胀高企，但根本上是因为交易者对美联储“正常化”货币政策的预期提前。美联储已经宣布缩表计划，也被大多数人视为其将加息的前奏。而在上次美联储决议公布之后的数周时间里揭晓的美国经济数据普遍强劲，导致部分交易者猜测鲍威尔及其同事可能加速缩表进程。事实上，美联储内部也越来越明显地透露出同样的观点，美联储成员Bostic、 Bullard、 Clarida和Waller似乎都支持加速减码债券购买计划。

美元多头期待利率“起飞”的大门就此打开。根据CME的FedWatch工具，交易者目前认为，2022年6月中旬美联储会议前至少加息一次的几率为80%。市场现在计入美联储明年年内加息三次或三次以上：

来源: CME FedWatch

英镑/美元技术面分析

美元兑所有主要对手货币今天迄今如上所述正在上涨，但其中更值得关注的是英镑/美元。英镑6个多月里一直交投于较大的下跌通道内，过去一个月更是形成下斜程度扩大的下跌通道。此文发稿时英镑/英镑于1.3300一线下轨创下年内新低，而下档支撑在遥远的1.3200一线下轨，在那里2020年四季度低点与疫情后期的整个反弹行情的38.2%回档位相交于1.3200一线。

来源: StoneX, TradingView

英镑/美元阻力最小的方向仍然是持续下跌，但14天RSI与价格背离暗示抛压可能在减退，所以至少在本周结束前、美国假期期间有反弹的机会。不过，只要受制于1.3400一线中轨的阻力，交易者就可能将任何短线回升视为沽出机会。

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