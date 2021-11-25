美元创下16个月高点导致英镑/美元跌至年内低点 - 嘉盛集团官网

市场现在计入美联储明年年内加息三次或三次以上。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/11/25 13:31:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

感恩节假期顾名思义就是表达对生活中美好事物的感激之情，正如美元多头所要做的。追踪全球储备货币对其最大对手货币走势的加权一揽子指标，即美元指数显示，美元处于16个月高点。所以，虽然国内通胀处于30年高位，美元多头还是要多谢今年的丰收。

美元创下16个月高点的原因也可能是通胀高企，但根本上是因为交易者对美联储“正常化”货币政策的预期提前。美联储已经宣布缩表计划，也被大多数人视为其将加息的前奏。而在上次美联储决议公布之后的数周时间里揭晓的美国经济数据普遍强劲，导致部分交易者猜测鲍威尔及其同事可能加速缩表进程。事实上，美联储内部也越来越明显地透露出同样的观点，美联储成员Bostic Bullard ClaridaWaller似乎都支持加速减码债券购买计划。

美元多头期待利率“起飞”的大门就此打开。根据CMEFedWatch工具，交易者目前认为，20226月中旬美联储会议前至少加息一次的几率为80%。市场现在计入美联储明年年内加息三次或三次以上：

来源: CME FedWatch

 

英镑/美元技术面分析

美元兑所有主要对手货币今天迄今如上所述正在上涨，但其中更值得关注的是英镑/美元。英镑6个多月里一直交投于较大的下跌通道内，过去一个月更是形成下斜程度扩大的下跌通道。此文发稿时英镑/英镑于1.3300一线下轨创下年内新低，而下档支撑在遥远的1.3200一线下轨，在那里2020年四季度低点与疫情后期的整个反弹行情的38.2%回档位相交于1.3200一线。

来源: StoneX, TradingView

 

英镑/美元阻力最小的方向仍然是持续下跌，但14RSI与价格背离暗示抛压可能在减退，所以至少在本周结束前、美国假期期间有反弹的机会。不过，只要受制于1.3400一线中轨的阻力，交易者就可能将任何短线回升视为沽出机会。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 英镑 美元 Fed

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

重点关注：英镑/美元和DAX指数- 嘉盛官网
Fiona Cincotta
四月 13, 2022 03:55 上午
    本周重点关注货币对：英镑/美元- 嘉盛官网
    三月 15, 2022 03:43 上午
      一周交易员持仓报告：主动型基金的黄金多头持仓创下3个月之最- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      二月 28, 2022 01:55 上午
        英国央行加息推动英镑飚升- 嘉盛集团官网
        Matt Weller CFA, CMT
        十二月 17, 2021 02:56 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。