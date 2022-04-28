通胀飙升加剧澳洲联储加息预期，但并不能扭转澳元/美元走势- 嘉盛集团官网

今天上午揭晓的澳大利亚第三季度通胀数据超出已然高涨的市场预期。这一意外导致澳洲联储将自2010年以来首次加息的概率升温。

整体CPI季率上涨2.1%，年率上涨5.1%，高于分别为1.7%和4.6%的中值预期。澳洲联储首选通胀指标截尾均值季率增长1.4%，年率增长3.7%，远高于市场预期的1.2%和3.4%。

核心通胀率现高于澳洲联储2-3%目标区间70个基点，这是自2002年数据编制以来最高季度增速。截尾均值年率为2009年以来最高水平。

远高于预期的通胀数提升了澳洲联储在下周月董事会会议上加息15个基点的可能性，若落实，这将是2010年以来首次加息，而这个节点距联邦选举仅余3周时间。

澳洲联储上次大选期间加息是在2007年，当年，霍华德政府在加息三周后的大选中溃败。

虽然物价增速全面加速，但变化最显著的是食品(归因于近期新南威尔士州北部和昆士兰州南部水灾)、交通、住房和燃料这几个部门。

数据发布后，澳元/美元自0.7150反弹至0.7170附近高点，然后回落至0.7150。这是因为，人民币迅速贬值才是最近几个交易日带动澳元/美元走势的驱动。

随着上海封城措施进入第四周且疫情蔓延至北京，过去七天，人民币在中国成长担忧阴云笼罩下已下跌了近3.5%。

美元/离岸人民币昨天表现较为平静，企稳在6.55附近。此前，中国人民银行将外汇存款准备金率下调1%后，外界认为此举是为了缓冲货币贬值速度，而非设置底线。

预计美元/离岸人民币将在未来几周继续攻向6.65。澳元/美元应会测试0.7050 -0.6950间支撑位，从而提供一个中期买入机会。







来源：Tradingview.上述数据截止到2022年4月28日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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