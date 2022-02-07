非农就业报告简要回顾：远强于预期- 嘉盛集团官网

美国白宫在月初警告市场，非农就业报告数据收集期间，主要由于Omicron变异病毒造成9,000,000人离开工作岗位，1月读数可能低迷。而周三发布的ADP就业报告显示，1月私营企业就业人数减少301,000，不及新增207,000的预期值。在这两个因素的作用下，市场对非农就业报告的表面读数预期较弱。

但结果非农就业报告出人意料得好。1月新增就业467,000，预期新增150,000；12月读数自新增199,000上调为新增510,000。净新增就业因此达到778,000。此外，平均每小时收入月率上涨0.7%，预期涨0.5%；失业率确实自3.9%的前值小幅上升至4.0%，但上升的主因是劳动参与率自61.9%上升至62.2%。

认为美国经济已达到最大化就业的美联储，看到上述数据无疑是欣慰的。虽然失业率微升，但劳动参与率上升。这些都佐证了美联储的观点。不过就业报告也有让美联储担心的地方，那就是平均每小时收入。美联储确实希望收入、薪资与通胀齐涨，但据鲍威尔所说，美联储也担心薪资增长速度过快。

非农就业报告公布后，市场担心美联储3月不仅加息，而且加息幅度高于25个基点达到50个基点。美元应声上涨、债券与股市应声下跌。

澳元/美元日图自2021年11月19日下破对称三角形以来不断走弱，考验2020年11月2日低点0.6990附近后反弹并测试对称三角形下轨趋势线所在的0.7314附近，最终形成旗形形态。澳元/美元在旗形最高点形成黄昏之星的看跌形态，随后开始下跌，于1月24日下破此形态并走向0.6800附近的目标。

来源: Tradingview, Stone X

澳元/美元4小时图跌至0.6990支撑位后再度反弹，这次摸至1月13日高点到1月28日低点行情的61.8%回档位，即0.7175附近。该位在50天均线附近，而水平阻力位也落在0.7182附近。在非农就业报告的作用下，该货币对重拾跌势，下探旗形目标。

来源: Tradingview, Stone X

0.7175/0.7182阻力之上的阻力在旗形形态的下轨上斜趋势线0.7240附近，然后是1月13日高点0.7314。第一支撑位在1月28日低点0.6967附近，然后是12月3日高点到1月14日低点行情的127.2%扩展位，即0.6905，接着是前述行情的161.8%扩展位兼旗形目标0.6800附近。

1月非农就业报告远强于预期，几乎方方面面都完败预期，应可赋予美联储在3月加息的信心（当然前提是2月非农就业报告并不可怕）。然而，面对强劲的平均每小时收入数字，交易者必须在心里打个问号：美联储将加息25个基点还是50个基点？

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