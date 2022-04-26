美元/离岸人民币强势，澳元/美元和纽元/美元或跟随？ - 嘉盛官网

美元/离岸人民币一直交投活跃，有关新冠疫情造成更多封锁管控的担心攫住市场，因为封锁措施可致经济生产和经济增长速度放慢。上海市的封锁已进入第四周，人们担心北京市也将进入封锁管控。人民币因此下跌，并推高了美元/离岸人民币。

美元/离岸人民币日图在4月19日打破下降楔形后一骑绝尘。下降楔形打破后的目标为楔形的100%回档，而该货币对的此形态肇始于2021年4月1日，起始点在6.5876。站上6.3910的楔形上轨趋势线后只用了5天时间就将整个下降楔形回档完毕。

来源: Tradingview, Stone X

如果真地发生最坏的情况，中国经济增长不可避免进入长期迟滞期，则对华两大出口国澳大利亚和新西兰对应的货币或同样承压下挫。

下面的4小时图底部显示，澳元/美元和美元/离岸人民币当前相关系数为-0.97。-1.00表明完全负相关，即其中一个货币对上涨，另一货币对随之下跌。而-0.97已非常接近于-1.00，如果美元/离岸人民币准备修正，则澳元/美元可能随之上涨。另请注意，RSI处于超卖区域，表明澳元/美元或准备回升。上方直至0.7347才迎来第一个阻力位，然后上看0.7458。下档支撑位在0.7095。

来源: Tradingview, Stone X

纽元/美元和美元/离岸人民币在4小时图上的相关系数与澳元/美元和美元/离岸人民币的相关系数差不多，报在-0.94。请注意，纽元/美元的RSI同样处于超卖区域，表明价格可能回升，上方阻力先后落在0.6717和0.6813。但价格如果继续下跌，直至0.6533才有第一个支撑位。

来源: Tradingview, Stone X

美元/离岸人民币上涨了5个交易日，澳元/美元和纽元/美元因此不断下跌。交易者可利用美元/离岸人民币和前述两个货币对在4小时图上的相关系数，帮助判断两者后市走势。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan