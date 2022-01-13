美元下跌利多黄金与商品货币- 嘉盛集团官网

美国12月CPI报在7%，符合预期。交易者趁机了结部分美元多头头寸。

2022/1/13 14:09:00

美国12CPI报在7%，符合预期。交易者趁机了结部分美元多头头寸。正如早些时候发布的《CPI数据简单回顾》文章所说，美元指数202111月中旬以来一直在95.50 - 97.00区间横盘整理。美元指数在CPI数据发布后即急跌，目前考验20215月以来长期上升通道的下轨趋势线。请关注是否可以守住94.90。（关于美元指数的支撑和阻力，请看CPI数据简单回顾》）

来源: Tradingview, Stone X

 

美元指数下跌，其中一个受益的交易产品是黄金（现货黄金/美元）20208月在2063.75附近创下历史高点，金价随后回撤并慢慢形成对称三角形，最近试图在该形态相汇点附近构筑双底。如果美元指数继续下跌，金价应可上涨。但在双底形态颈线下方还有一个需要攻克的阻力，即水平阻力位1831.80。如果击破，有望上看三角形的上轨下降趋势线1862.50附近。双底形态颈线也是202087日高点到202139日低点行情的50%回档位，落在1876附近。双底形态的目标在2000附近

来源: Tradingview, Stone X

 

 

前几个月黄金一直徘徊于50天和200天均线附近，这两条均线目前分别落在1806.271801.62，眼下可能很难构成支撑。所以，第一支撑位应该在17日低点1782.70附近，第二支撑在三角形上斜趋势线1770附近，如果失守，金价可能跌至双底1758.91附近。

澳元/美元与黄金之间高度正相关，两者相关系数目前为+0.84。读数高于+0.80被视为相关性高。所以，如果黄金继续上涨，澳元/美元应可随之走高。该货币对一直交投于20211028日高点到2021123日低点行情的61.8%回档位上方，即0.7274附近。上方阻力在0.7340附近，由以下价位构成：

  • 前述行情的61.8%回档位
  • 当前红色上升通道的上轨
  • 2021820日以来蓝色上升通道的趋势线

 

如果站上该阻力带，金价有望上看200天均线和2021611日以来下降趋势线所在的0.7427

来源: Tradingview, Stone X

 

周三低点与50天均线所在的0.7200-0.7210区间构成支撑位，如果失守，下看上升通道的下轨趋势线0.7154附近。如果击破该趋势线，澳元/美元可能跌至近期低点0.6991

美元下跌利多黄金。如果美元指数继续下破20215月以来通道的下轨趋势线，黄金或持续走高并带动澳元/美元随之上涨。

 

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