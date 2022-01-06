OPEC继续增产；原油库存减少令油价保持上涨活力- 嘉盛集团官网

同样关注与油价高度相关的澳元/美元

2022/1/6 14:07:00

从本周公布的PMI终值数据可以看出，新冠病毒的Omicron变异病毒或已造成制造业活动微微放慢，但那不足以阻止OPEC+增产的步伐。OPEC+宣布，每月继续增产40万桶。面对这个意料中的结果，市场波澜不惊，按部就班地推动油价继续走高。APIEIA的库存数据都显示库存减少，前者高达6,432,000桶，后者达到2,144,000桶。此外，道琼斯“工业”平均指数创下历史新高。凡此种种皆利多油价。

西得州原油已在20211025日于水平阻力位兼201410月以来最高点，即85.90附近触顶，随后回撤且下破20204月以来的下降通道的趋势线（请看红色线）。20211126日，随着Omicron变异病毒的忧虑渗入市场，西得州油价自78.63下跌至68.89，跌幅高达12.65%。油价最终于2021122日在62.78筑底，随后不断走高，最近站上50天均线、水平阻力位与20211025日高点到2021122日低点行情的61.8%回档位。

来源: Tradingview, Stone X

 

西得州原油4小时图抢先探入78.60附近的水平阻力位，目前逼近上升楔形的相汇点。根据市场预期，上升楔形的突破方向是向下。该形态上斜的上轨趋势线在79.40附近且构成阻力位，再往上的阻力为长期通道的下轨趋势线所在的0.8230附近。但请注意，RSI目前与价格背离，表明价格或许准备回调。下档第一支撑位在前水平阻力位77.06附近、上升楔形的下轨趋势线76.00附近，以及2021年低点74.44

来源: Tradingview, Stone X

 

澳元作为商品货币，走势与油价走势相关。在西得州油价自202110月底高点回落的时候，澳元/美元同样高点回落。而在油价于202112月初筑底时，澳元/美元亦步亦趋筑底。西得州原油和澳元/美元之间的相关系数目前报在+0.90，而报在+0.80就被视为相关性显著。所以，澳元/美元通常跟随西得州油价的走势。该货币对目前止步于20211028日高点到2021123日低点行情的50%回档位下方不远处，即0.7275附近。如果站于其上，下个阻力在同期行情的61.8%回档位，即0.7341附近。支撑位在2022年低点兼2021126日以来上斜趋势线所在的0.7184附近，然后是20211220日低点构成的水平支撑位，即0.7084，接着是2021122日低点0.6993

来源: Tradingview, Stone X

 

受到OPEC+做出符合预期的产出配额决策、原油库存减少、道指上涨的推动，西得州原油价格在2022年前3个交易日走高。但回调时机或已成熟，如果确实回撤，与之高度相关的澳元/美元可能随之回调。

 

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