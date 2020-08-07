强劲经济数据与美国科技战两种力量牵扯欧洲股市

投资者在美国总统针对中国科技公司的行动与令人惊艳的中国与德国贸易帐之间权衡，并且关注美国非农就业报告发布

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/8/7 12:58:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
投资者在美国总统针对中国科技公司的行动与令人惊艳的中国与德国贸易帐之间进行权衡，并且关注美国非农就业报告发布。本周公布的劳动力市场数据令人失望，所以，非农就业报告揭晓前市场情绪紧张。在这样的环境中，股市指向开盘涨跌互见。
白宫针对中国的举措日渐广泛，最新的行动是美国总统下令美国企业在45天内停止与字节跳动旗下的TikTok与腾讯产品微信之间的业务往来。此举拖累市场人气。
周四早些时候，美国总统还建议在美上市中国企业退市，除非这些企业可以向美国监管层提供账户数据。
中国不大可能对这些行动置若罔闻，而是有可能阻止美国科技巨头，比如苹果或微软在中国开展业务。在美中贸易战中，科技公司一直是隐藏的战场。所以最新的这些行动是否意味着双方将更加直白地进入科技战？
时机意味着一切，对于下周举行的第一阶段贸易协议进展的美-中会议来说，这并不是好兆头。
中国出口激增
美国总统的出击与美中紧张关系的升级掩盖了中国出口激增的事实。中国贸易数据显示，出口同比飚升7.2%，远高于增加0.2%的预期值，并且指向中国经济正在加速复苏。

德国出口攀升14.9%
乐观的德国数据一定程度抵消了美国总统最新举措引发的悲观情绪。德国6月出口连续第二个月增加，增幅高达14.9%。与此同时，进口增加7%。该数据在昨天好于预期的工厂订单基础上再添德国经济复苏基础稳固的证据。

美国纾困计划仍然没有敲定的迹象
美国民主党与共和党到目前为止一直未能就新的刺激计划达成共识，所以国会的动态将备受关注。双方在帮助美国人度过新冠疫情危机的一揽子计划的规模上，存在巨大的分歧。国会于今天开始进入夏季休会。

重点关注美国非农就业报告
现在的注意力将转向美国非农就业报告。预期值是美国7月新增就业150万人，远低于6月的新增480万人。本周的ADP就业报告与ISM非制造业指数的就业分项指标等领先指标的表现令人失望，指向劳动力市场的复苏因6月中旬以来新冠病例数再度加对他看而陷于停顿。
Dax 图表


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