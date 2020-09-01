强劲的中国制造业报告有望助欧洲股市高开





华尔街周一普遍走低，其中标普500指数与道指收低。另一方面，纳斯达克100指数收高。这不是典型的8月行情特征。事实上，得益于美联储政策框架的转变以及美联储继续保证将在更长的时间里保持更低的利率，8月份是美股逾15年表现最好的月份。中国数据显示，中国庞大的制造业延续疫情后的复苏进程。受此影响，隔夜亚洲股市上涨，而欧洲股市似乎有望高开。中国制造业以11年最快的速度扩张8月财新中国制造业PMI从52.8上升至53.1，为连续第四个月增长，预期值为微跌至52.6。该数据披露出，制造业活动以近10年最快的速度扩张，其中新出口订单为今年首度增加。这表明，在疫情造成封锁带来的一段时间枯竭之后，随着各国从各自的封锁沉睡中苏醒，外国需求正开始回暖。该报告中的就业指标显示，部分公司开始增加招聘以满足产出需求，但该指标仍为负值。在上述乐观的中国数据带动下，英国矿商股可望上涨。这些数据已在隔夜推高金属价格。制造业PMI将显示继续复苏（德国除外）英国、欧元和美国制造业PMI将要发布。在整个疫情封锁期和封锁期后，制造业的表现普遍好于服务业，原因很简单，就是受疫情的影响较小。英国制造业PMI料稳稳守在扩张区域，报在55.3。欧元区制造业PMI料报在51.7。但德国制造业PMI据预测走弱，初值可能自53下修至50、本周美国数据繁多，于周五的非农就业报告达到高潮。在那之前发布的美国ISM制造业指数据预测继续反映有一定的增长。即使如此，预计也不足以中断美元的跌势。一方面PMI料报在54.5，另一方面就业的疲弱可能加重美元的下行压力。