疫情前景依然不确定，英国股市下挫





公共卫生官员Fauci和美联储奠定了清醒的基调，华尔街随后收低。之后避险情绪蔓延到亚洲市场，并且为欧洲股市的低开埋下伏笔。美国公共卫生官员Anthony Fauci警告，过早重启美国经济活动事实上可能拖累经济复苏的进程。他的评论提醒了未来依然存在的不确定性。不仅美国乃至世界各国都在试图放松封锁，它们的经济前景变数依然很高。英国缓慢重启今天，英国将开始谨慎迈出重启经济活动的步伐。不动产市场将重启，政府鼓励无法在家办公的人们返工，并且不限制户外活动。尽管有此种种举措，财政大臣已将休假制度延长到10月的事实则表明，英国政府预测当前危机将持续下去，可能需要数月时间才能恢复正常。有鉴于此，FTSE从3月低点以来的25%的反弹看来没有坚实的支撑。支出骤降，零售商、餐馆摇摇欲坠数据开始披露新冠危机的破坏程度。英国4月零售销售骤降19.1%，降幅为BRC有记录以来之最。Barclaycard宣布，随着在餐馆、夜店与旅行方面的支出一夜之间消失，信用卡支出暴跌36.5%。在封锁与保持社交距离举措生效期间，在线支出同样飚升。非必需品在线支出攀升60%。限制出行的措施实施的时间越久并且非必需品零售商闭店时间越久，则转向网络购物的习惯将变得更加深入人心。这点给业已脆弱的英国零售商店造成威胁。零售商可能还要熬一段苦日子。聚焦英国GDP今天我们将看到一组英国数据，其中有GDP、贸易帐与工业产出。对GDP的预期值为一季度季率萎缩2.5%，并且更不稳定的月度读数可能因为封锁的开始而减少8%。英国据预测正走向300年最严重的经济衰退，GDP读数如果疲弱反映了现实但仍有可能惊吓到市场。在数据发布之前，英镑正谨慎上涨。在负利率猜测甚嚣尘上之际，美联储主席将发表讲话接下来看美国时段，届时全部的注意力都将在美联储主席。在美联储最终将实行负利率的猜测漩涡中，美联储主席将就经济问题进行现场直播。在通胀率下跌0.8%，呈现大衰退以来最大跌幅之后，美国总统旋即提出负利率主张。美联储到目前为止一直拒绝这样的主张，理由是其可能破坏金融业。但美国联邦基金期货市场则认为明年此时美国利率将为负值。在美联储主席直播之前，美元保持稳定。