﻿

疫情前景依然不确定，英国股市下挫

公共卫生官员Fauci和美联储奠定了清醒的基调，华尔街随后收低。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/13 12:09:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
公共卫生官员Fauci和美联储奠定了清醒的基调，华尔街随后收低。之后避险情绪蔓延到亚洲市场，并且为欧洲股市的低开埋下伏笔。
美国公共卫生官员Anthony Fauci警告，过早重启美国经济活动事实上可能拖累经济复苏的进程。他的评论提醒了未来依然存在的不确定性。不仅美国乃至世界各国都在试图放松封锁，它们的经济前景变数依然很高。

英国缓慢重启
今天，英国将开始谨慎迈出重启经济活动的步伐。不动产市场将重启，政府鼓励无法在家办公的人们返工，并且不限制户外活动。尽管有此种种举措，财政大臣已将休假制度延长到10月的事实则表明，英国政府预测当前危机将持续下去，可能需要数月时间才能恢复正常。有鉴于此，FTSE从3月低点以来的25%的反弹看来没有坚实的支撑。

支出骤降，零售商、餐馆摇摇欲坠
数据开始披露新冠危机的破坏程度。英国4月零售销售骤降19.1%，降幅为BRC有记录以来之最。Barclaycard宣布，随着在餐馆、夜店与旅行方面的支出一夜之间消失，信用卡支出暴跌36.5%。在封锁与保持社交距离举措生效期间，在线支出同样飚升。非必需品在线支出攀升60%。限制出行的措施实施的时间越久并且非必需品零售商闭店时间越久，则转向网络购物的习惯将变得更加深入人心。这点给业已脆弱的英国零售商店造成威胁。零售商可能还要熬一段苦日子。

聚焦英国GDP
今天我们将看到一组英国数据，其中有GDP、贸易帐与工业产出。对GDP的预期值为一季度季率萎缩2.5%，并且更不稳定的月度读数可能因为封锁的开始而减少8%。英国据预测正走向300年最严重的经济衰退，GDP读数如果疲弱反映了现实但仍有可能惊吓到市场。在数据发布之前，英镑正谨慎上涨。

在负利率猜测甚嚣尘上之际，美联储主席将发表讲话
接下来看美国时段，届时全部的注意力都将在美联储主席。在美联储最终将实行负利率的猜测漩涡中，美联储主席将就经济问题进行现场直播。在通胀率下跌0.8%，呈现大衰退以来最大跌幅之后，美国总统旋即提出负利率主张。美联储到目前为止一直拒绝这样的主张，理由是其可能破坏金融业。但美国联邦基金期货市场则认为明年此时美国利率将为负值。在美联储主席直播之前，美元保持稳定。

FTSE需要关注的价位
FTSE似将低于60点，但上涨趋势保持完好。
即时阻力位在6000，即心理大关，然后是4月30日高点6200。
支撑位在趋势线5875，然后是5月6日低点5800、5月1日低点5666。




相关主题： 股指 Coronavirus

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹
Fawad Razaqzada
十月 31, 2022 04:13 上午
    警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
    Fawad Razaqzada
    八月 9, 2022 04:56 上午
      美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网
      Fiona Cincotta
      五月 24, 2022 04:06 上午
        重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
        Fiona Cincotta
        五月 24, 2022 03:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。