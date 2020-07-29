疫情第二轮传播担心利空股市，投资者关注美联储

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/29 12:22:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
疫情第二轮传播的担心攫住市场，并且投资者展望FOMC，令欧洲股市可能低开。
美国疫情失控的担心导致华尔街收低、美元继续徘徊于2年低点。对这个世界最大经济体快速复苏的期待破灭，与此同时国会承受更大的压力，在强化版失业金申请人数项目于周五到期前通过新的刺激一揽子计划。到目前为止，共和党与民主党未能达成协议，美国财长能否在周五结束前破冰也未可知。
聚焦美联储
现在的焦点将转向美联储，料其今天不会调整货币政策。整体而言，美国经济指标在上次FOMC会议以来一直在改善。如果新冠病例数稳定或下降，美联储本可以对改善的复苏展开讨论。
但伴随着佛罗里达报告创记录的新冠病例数、德克萨斯州病例数达到40万人大关，前景正在恶化，并且令人沮丧。而且，美联储无力控制两个领域，一个是新冠病例数增加，另一个是政府的财政回应。
美联储主席曾警告未来的经济不确定性。在局势迅速恶化的背景下，美联储据预测坚定地保持温和姿态。美元的走势将在很大程度上有赖于美联储主席的措词。
市场已然充斥着对美国经济健康状况的担忧，美联储的基调如果异常谨慎，可能导致美元暴跌、黄金冲高。

英国第二轮传播担心
在英国，过去一周新冠病例数每天在增加，为4月达到峰值以来的首次。这令人担心，冬季还没到来，疫情的第二轮传播就先行到达。随着度假活动，尤其是英国周边的度假活动将明显增加，感染人数上升的风险也不容忽视。
上述担心掩盖了英国零售协会（BRC）显示消费者需求正在回暖的数据。BRC报告，在封锁力度减轻使得消费需求回暖的环境中，英国零售商7月的打折力度低于5月和6月。
企业财报将备受瞩目，Barclays和Next将发布财报。


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