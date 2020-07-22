美国刺激计划相关乐观情绪消退，股市下滑

在华尔街股市涨跌互见后，欧洲股市开盘即将小幅走跌。前一交易日，欧洲经济刺激计划的消息提振了市场情绪和股市表现。但在美国，共和党和民主党目前还很难就新一轮抗疫纾困方案达成一致，这让乐观情绪有些无以为继。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/22 12:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
在华尔街股市涨跌互见后，欧洲股市开盘即将小幅走跌。前一交易日，欧洲经济刺激计划的消息提振了市场情绪和股市表现。但在美国，共和党和民主党目前还很难就新一轮抗疫纾困方案达成一致，这让乐观情绪有些无以为继。
共和党人支持再一轮1万亿美元经济刺激计划，而民主党人的刺激规模则要大得多，达3.5万亿美元。鉴于双方之间仍有相当大分歧需要弥合，达成协议似乎仍需一段时间。若协议落实在望，可以预期，市场将在刺激措施的推动下上扬。但我们尚未走到这一步。
黄金价格创9年新高
经济刺激计划相关讨论以及交投于4个月低点的美元汇率推动黄金和白银大幅上涨。美国新冠病例突破400万大关，经济刺激方案不确定性，加之在美国司法部指控中国资助黑客试图窃取新冠疫苗数据后中美关系进一步恶化，此背景下，黄金价格攻入9年高点1858.60美元。银价也创下6年来最高价位。
油价结束连涨
数据显示美国原油库存涨幅大于预期，加之特朗普发出新冠警告，油价于早盘交易中下滑，结束3天连涨后跌幅近1%。美国新冠肺炎病例持续攀升，日增病例6万例。随着加州重回封锁，人们对石油需求进一步下滑的担忧加剧。特朗普总统首次承认疫情正在蔓延，并警告称，情况在好转之前可能会变得更糟。
英国脱欧恐慌挥之不去
在英国，脱欧忧虑继续困扰着英镑交易员，有报道称，英国政府已经放弃在其预设最后期限7月前达成框架协议的希望。谈判在渔业水域、欧洲法院地位及所谓公平竞争环境等问题上仍陷入僵局。英国政府现在假设，过渡期结束后，双方将按照不利的世贸组织(WTO)条款进行贸易。
接下来，欧洲时段经济数据日程相当平静，美国方面将发布成屋销售数据。今天晚些时候，特斯拉和微软财报也将引起人们的关注。


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