股市因刺激计划预期小幅走高









下周，美国国会将就救助协议展开辩论，而美国一些州将重新实施封锁措施。美国每日新增病例超过7万例，德克萨斯州和佛罗里达州的死亡人数也在日益增加。



接下来，美国消费者信心数据将成为焦点。分析师预计，7月消费者信心将自78.1升至79。若数据强劲，或有助于分散投资者对新冠病例螺旋式上升的关注。但人们隐隐担心，除非疫情得到控制，否则经济数据可能很快开始再次恶化。



富时图表







在大西洋对岸，全球最大经济体正面临新冠病例不断攀升带来的挑战，围绕美国政策制定者将同意出台更多刺激措施的乐观情绪正助力抵消围绕经济复苏受挫的担忧。下周，美国国会将就救助协议展开辩论，而美国一些州将重新实施封锁措施。美国每日新增病例超过7万例，德克萨斯州和佛罗里达州的死亡人数也在日益增加。接下来，美国消费者信心数据将成为焦点。分析师预计，7月消费者信心将自78.1升至79。若数据强劲，或有助于分散投资者对新冠病例螺旋式上升的关注。但人们隐隐担心，除非疫情得到控制，否则经济数据可能很快开始再次恶化。富时图表

各国政府将出台进一步刺激措施的希望盖过了对新冠病例不断攀升的担忧，亚洲股市隔夜略微上扬，欧洲股市正准备小幅高开，英国方面，随着新冠肺炎病例数字下降，莱斯特部分地区的封锁措施放松。第一次的局部封城似乎让疫情扩散势头迅速得到控制，这也带来了某种程度上的宽慰和乐观情绪。英国首相鲍里斯•约翰逊表示，他将向英国国家医疗服务体系(NHS)投入30亿英镑，以应对极具挑战的冬季到来以及可能出现的第二波新冠疫情。鲍里斯•约翰逊还将制定计划，在未来9个月推动英国回归常态，引领经济走出300年来最严重的衰退。周五迄今，英镑正在反弹，不过仍交投于常规水平附近。欧盟领导人会在峰会上达成一致吗?在欧盟领导人齐聚布鲁塞尔，开会讨论经济新冠疫情复苏反应及新的长期预算之时，刺激计划也将成为焦点。一些国家在欧盟复苏基金问题上仍存在分歧；该基金计划帮助受新冠病毒大流行影响最严重的欧盟国家，其中主要是南欧国家。节俭四国：瑞典、丹麦、奥地利和荷兰希望缩小基金规模，更偏重于贷款而非赠款。人们对在接下来两天的峰会上达成协议的预期很低。但若各国真的未达成共识，欧元和欧洲股市情绪仍将进一步承受下行压力。反之，若协议达成，料欧元和整体风险胃纳将整体双双提振，欧股推高。美国刺激政策和消费者信心数据