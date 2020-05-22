英国零售额大跌，股市和油价走低





随着不断升级的地缘政治紧张局势成为焦点，亚洲股市前夜大幅下挫，欧洲各证交所也即将低开。仍重点关注中国。今天，中国一年一度的“两会”拉开帷幕，中国政府高级官员将就一系列问题发布计划，其中包括国防、外交和与美关系。中国未设定GDP目标鉴于中国经济因新冠肺炎疫情受创，中国首次未就GDP增长设定目标并承诺增加支出，预计此次“两会”基调悲观。今年一季度，中国经济收缩了6.8%，这是在新冠疫情导致生产陷入瘫痪、消费受到打击后，中国经济几十年来首次出现收缩。石油暴跌5%受中美关系恶化和中国未制定GDP目标的影响，油价于早盘交易中下跌5%，结束连续6个交易日的上涨势头。尽管西德州中质原油价格重回30美元支撑位，但本周仍有望斩获9%涨幅。英镑未受黯淡零售销售影响面对糟糕的零售数据，英镑的顽强表现令人印象深刻。4月份零售销售月率-18.1%，降幅创下历史新高，超过此前预测的-16%。年率计算，零售销售下降了22.6%，较-22.2%预期还要糟糕。数据表现黯淡。不过英镑未受影响，兑欧元保持上涨势头，兑美元也守住0.1%跌幅，于1.22获撑。前一交易日揭晓的服务业和制造业PMI均优于预期。糟糕数据已被市场计入。英镑交易员更感兴趣的封锁限制措施放松，以及英国脱欧在下个月关键截止日期到来前是否会再起波澜。重点关注的富时指数水平：富时指数交投下跌1.7%。下穿6000点大关。4小时图上，股指低于20 & 50均线。即时支撑见于5907(日低点)，然后是5665。阻力落在在5935 (20均线)，然后是6020(50均线)和6120 (5月19日高点)。