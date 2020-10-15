疫情恶化、美刺激期待减退，欧洲股市走弱

周四似乎没有利好人气的因素。新冠病例数增加（有些地方的增速甚至令人担心）、更严苛的封锁措施落地、英国首相对脱欧谈判进展感到失望以及美国财政刺激协议的前景依然遥远，在这样的环境中也难怪欧洲股市低开。

对新冠病例数激增的担心正在拖累市场情绪。随着病例数上升，各国政府实施更严格的限制措施，这危及非常脆弱的经济复苏。

法国日新增病例数超过2.2万人，法国未来四周进入宵禁模式。德国新增病例数达到疫情爆发以来的最高点。而且，数据显示，经济复苏正在迅速耗尽动能。周初发布的ZEW德国经济信心指数下滑幅度明显超过预期；昨天公布的工业产出数字表明复苏停顿。封锁措施的收紧可能迅速导致复苏势头逆转。

英国曼彻斯特和兰开夏郡可能成为警戒级别进入三级的下一批城市，而伦敦的警戒级别据预测在接下来几天上升一个等级。北爱尔兰同样已制定封锁四周的计划。

OECD警告英国经济受损

而此时经合组织（OECD）警告，疫情与脱欧可能给英国经济造成伤痕。英国经济今年GDP增长率可能萎缩10.1%，成为受疫情冲击最严重的国家。英国经济能否复苏，主要取决于疫情的演变以及为抑制疫情需要采取的限制措施。但脱欧可能出现混乱的结局，则给不确定性足足增添了一层。

重点关注欧盟峰会，英镑逼近1.30

在欧盟峰会即将召开之际，英国首相对在脱欧谈判中取得的进展感到失望。参加欧盟峰会的领导人将评估谈判到目前为止取得的进展，并且可能下结论，进展依然不足。但英镑仍守住前一时段涨幅的绝大部分。虽然今天是英国首相划下的最后日期，但市场预测谈判将继续下去。

美国不大可能在大选前敲定财政刺激计划

美国财政刺激谈判陷入僵局。最近有关美国大选前达成某种形式计划的乐观情绪正在迅速消散。大选距今只有3周，而拜登在民调中的领先优势扩大，看起来民主党不愿给特朗普的政绩加分。现在看来， 11月3日之前不大可能出炉任何新的财政刺激计划。这点在短期内可能给股市构成下行压力，并利好避险美元。