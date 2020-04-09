股市大因“大流行”即将见顶的希望跳涨

在复活节长周末前的最后一个交易日，欧洲股市周四追随亚股走高。尽管看到一些相当糟糕的新冠肺炎病例统计数字，交易员们仍乐观地认为，疫情正接近顶峰，政府也将出台更多刺激措施。欧佩克将于今天会议上减产的预期导致油价飙升，这也在一定程度上提振了股市。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/9 13:23:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在复活节长周末前的最后一个交易日，欧洲股市周四追随亚股走高。尽管看到一些相当糟糕的新冠肺炎病例统计数字，交易员们仍乐观地认为，疫情正接近顶峰，政府也将出台更多刺激措施。欧佩克将于今天会议上减产的预期导致油价飙升，这也在一定程度上提振了股市。

英国每日死亡人数跃升至938人，甚至高于意大利峰值水平。但住院人数正在下降。纽约市长安德鲁·科莫表示，社交疏离措施正在发挥作用。上述新冠肺炎大流行正在见顶的迹象改变当前市场情绪。

经济衰退正在到来

显然，经济仍将遭受沉重打击，市场涨幅也将因此受限。德国经济第二季度将缩水10%，创下自1970年有记录以来最大降幅，规模达2008年金融危机时期最大降幅的两倍。但就目前而言，市场情绪和政府进一步支持的前景正在推高股市。

欧元集团财长会议

本周早些时候，各国财长未能就新冠疫情刺激方案达成一致，今天，欧元集团将再次召开会议。欧央行已经呼吁于欧元区实施1.5万亿欧元的财政刺激政策。但由于北欧和南欧国家之间的持续僵局，财长们未能达成一致。如果双方仍无法达成联合协议，市场情绪或受重创，反之，若有迹象显示协议即将达成，或可带动股市上行。

初请失业金人数将打压市场情绪？

当前的市场情绪向好能否持续到今天下午美国初请失业金公布后仍有待观察。预计4月3日结束当周，将有525万人申请失业救济。这将使过去三周申请失业救济的总人数达到1500万，占美国劳动力的10%。如果我们再次看到灾难性的失业数据，投资者可能再度蜂拥避险，从而拉低股市。

DAX重点水平：
Dax指数开盘上涨1.9%，突破3月25日以来水平通道。短线趋势看涨。

即时阻力位在10600（昨天的高点），然后是11038(3月10日高点)。

支撑落在10150(阻力转为支撑、水平通道上轨和趋势线支撑)，然后是9540(4月5日低点)和9335(水平通道下轨)。


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