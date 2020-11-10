疫苗热潮过后，股市平复

对疫苗的狂热情绪推动欧洲股市攻入8个月高点。在疫苗乐观情绪中，华尔街股市再创新高，之后收盘自高点回落。周二，更为平静且带着疑虑的情绪成为主导，欧洲股市涨跌互见，市场认识到，辉瑞疫苗声明仍存在许多问号。

毫无疑问，辉瑞(Pfizer)疫苗新闻已改变了市场对新冠病毒大流行的前景预期，现在隧道尽头出现了一些曙光，各股指也守住大部涨幅。但昨天的盲目乐观已被更为谨慎的情绪所取代，在疫苗的持久性和分发方面，仍有许多问题需要回答。

二次封锁前，英国失业率已然攀升

在截至9月的三个月中，因新冠病毒大流行持续冲击劳动力市场，失业率自8月的4.5%升至4.8%。此番上升甚至是在新一轮封锁限制还未实施之际。就业人数减少了24.7万人，报于10年来最大年度降幅。

今年夏末，英国失业率创下自2009年金融危机以来最快季度增幅，7月至9月期间，有160万人失去工作。

失业率不断攀升，一系列知名企业，比如Sainsbury都已宣布将于最近几周和几个月间进行大规模裁员。

财政大臣的强制休假延期来的太晚了?

在上述令人失望的数据揭晓之前，英国财政大臣将即将到期的政府强制休假计划进行了延期。对于许多已就未来员工人数做出安排的公司来说，最后关头将期限延长至3月的决定似乎来得太晚了。

英国脱欧乐观情绪

该消息公布后，英镑/美元上行0.15%后小幅下跌几个点。英镑仍因英国脱欧乐观情绪广泛获撑。有关欧盟和英国谈判进展的报告表明，贸易协定仍有可能达成。随着拜登入主白宫，英国与美国迅速达成贸易协议的可能性减淡，鲍里斯•约翰逊现在有了更多的动力与欧盟达成一致。

随着一个没那么具有对抗性的美国总统即将走马上任，新冠疫苗指日可待，我们仅仅还需要一份脱欧贸易协议，2021年看起来要比2020年美好得多!





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