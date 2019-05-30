股票精选（美股）：美光科技修正反弹在即

在2019年5月8日发表的《股票精选》中，我们强调美光科技（MU）形势看跌。

作者： 
2019/5/30 14:45:00
作者： 

美光科技 (MU)



技术面关键要素

  • 201958日发表的《股票精选》中，我们强调美光科技（MU）形势看跌。其股价之后如期走低，触及支撑/目标32.75。昨天（529日），美光股价探入32.17低点（参见我们上份报告）。
  • 目前，股价已较昨天开盘价，2016年5月以来主要上升趋势线支撑正上方32.32成功收高。
  • 若干可见要素显示该股或即将迎来短到中期修正反弹，以回调当前自2019年4月3日高点至昨天（5月29日）低点32.17下行跌幅。
  • 昨天反弹同时交易量上升，上破前三天平均交易量，日图RSI震荡指标也于超卖区构筑看涨背离信号。
  • 艾略特波浪/分形分析显示自2019年4月25日高点以来中级5浪下跌序列完成，暗示股价即将面临修正反弹风险。
  • 下个重要中期阻力区落在36.90/38.40，这里也是自4月3日高点至5月29日低点下行之50%回档位。

关键价位（一到三周）

中级支撑： 33.23

支点（关键支撑）：31.00

阻力：36.90/38.40

后市支撑：28.39 & 26.65

结论

若美光科技成功守住关键中期支点支撑31.00，后市很可能展开潜在修正反弹，目标看向36.90/38.40阻力区。

反之，若日图收于31.00之下，修正反弹情境落空，后市或继续推低，再度考验关键的2018年12月26日低点28.39，之后看向下个支撑目标26.65（2017年4月12日/8月10日波段低点区域）。

图表来自： eSignal 




相关主题： 股市 华尔街道琼斯指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。