股票精选（美股）：美光科技修正反弹在即

美光科技 (MU)
技术面关键要素
- 在2019年5月8日发表的《股票精选》中，我们强调美光科技（MU）形势看跌。其股价之后如期走低，触及支撑/目标32.75。昨天（5月29日），美光股价探入32.17低点（参见我们上份报告）。
- 目前，股价已较昨天开盘价，2016年5月以来主要上升趋势线支撑正上方32.32成功收高。
- 若干可见要素显示该股或即将迎来短到中期修正反弹，以回调当前自2019年4月3日高点至昨天（5月29日）低点32.17下行跌幅。
- 昨天反弹同时交易量上升，上破前三天平均交易量，日图RSI震荡指标也于超卖区构筑看涨背离信号。
- 艾略特波浪/分形分析显示自2019年4月25日高点以来中级5浪下跌序列完成，暗示股价即将面临修正反弹风险。
- 下个重要中期阻力区落在36.90/38.40，这里也是自4月3日高点至5月29日低点下行之50%回档位。
关键价位（一到三周）
中级支撑： 33.23
支点（关键支撑）：31.00
阻力：36.90/38.40
后市支撑：28.39 & 26.65
结论
若美光科技成功守住关键中期支点支撑31.00，后市很可能展开潜在修正反弹，目标看向36.90/38.40阻力区。
反之，若日图收于31.00之下，修正反弹情境落空，后市或继续推低，再度考验关键的2018年12月26日低点28.39，之后看向下个支撑目标26.65（2017年4月12日/8月10日波段低点区域）。
图表来自： eSignal
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十一月 28, 2022 04:00 上午
四月 27, 2022 06:25 上午
四月 26, 2022 04:35 上午
四月 22, 2022 03:30 上午