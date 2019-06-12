股票精选（香港股市）：“内忧外患”夹击，瑞声科技股价或结束上修

由于本地股市信心不足，恒指成份股瑞声科技（AAC Tech）继续下跌且表现弱于基准恒指。

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2019/6/12 12:20:00
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瑞声科技控股有限公司（AAC Technologies Holdings



要素

  • 由于本地股市信心不足，恒指成份股瑞声科技（AAC Tech）继续下跌且表现弱于基准恒指。今天盘中，该股下滑4.10%，相比之下恒指跌1.7%。单击此处阅读我的同事Matt Simpson撰写的恒指分析文章。
  • 外部因素同样不利于瑞声科技。瑞声科技是苹果和华为的主要供应商，但这两家公司现在卷入美-中贸易战的“交叉火力”当中。
  • 始于2017年11月13日高点185.00的长周期跌势保持完好，并且没有任何向上反转的信号。
  • 瑞声科技的股价在日图上即将形成看跌的“黄昏之星”K线形态，并且周图与日图RSI都呈现出下跌动能。
  • 关键的中线阻力位在45.55，那是长线下降通道的中轨，也是3月01/19日前波段低点。

关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键阻力位): 45.55

支撑位: 34.00/34.45

下个阻力位: 60.00/63.95

结论

如果受制于关键的中线水平阻力位45.55，则瑞声科技股价始于14日低点39.40的上修可能结束并重拾下跌推动浪，第一步下看34.00/34.45支撑位。

但若日图收上45.55，上述看跌情境落空之下延续上修，目标下个阻力位60.00/63.95（2月25日波段高点）。

图表来自eSignal 

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However, a daily close above 45.55 invalidates the bearish scenario for an extension of the corrective rebound towards the next resistance at 60.00/63.95 (25 Feb 2019 swing high).

Charts are from eSignal 



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