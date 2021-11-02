新加坡海峡时报指数（STI）在关键财报季启动前试探阻力

鉴于排名前三的公司占STI市值三分之一以上，交易员应该注意到这几家公司本周都有财报待发。

正如之前报告中所指出的，我们认为STI正处于19个月推高中的第五浪。但关键阻力近在咫尺，而且三大成分股财报发布可能也会带来一些波动行情。由于市值排名前三的股票占了指数36%权重，这些公司的财报发布将成为本周关注焦点。

华侨银行(OCBC)和大华银行(UOB)将于明天发布财报，星展银行（DBS）则将于周五发布财报(均在开市前公布)。

华侨银行预计每股收益 0.26 美元，营收 25.9 亿美元。据路透社 (Reuters) 报道， 6 位分析师建议 “ 强烈买入 ” ， 10 位分析师建议 “ 买入 ” ， 4 位分析师建议 “ 持有 ” 。

美元，营收 亿美元。据路透社 报道， 位分析师建议 强烈买入 ， 位分析师建议 买入 ， 位分析师建议 持有 。 大华银行预计每股收益 0.59 美元，营收 24.6 亿美元。 4 位分析师建议 “ 强烈买入 ” ， 14 位分析师建议 “ 买入 ” ， 1 位分析师建议 “ 持有 ” 。

美元，营收 亿美元。 位分析师建议 强烈买入 ， 位分析师建议 买入 ， 位分析师建议 持有 。 星展银行预计每股收益 6 美元，营收 35.5 亿美元。 5 位分析师建议 “ 强烈买入 ” ， 10 位分析师建议 “ 买入 ” ， 4 位分析师建议 “ 持有 ” 。

由于STI指数排名前10的股票占其权重70%左右，而10只股票中有9只在过去3个月上涨，这是个有助于支持科技类股反弹的好现象。怡和集团(JARD)和Capital Mall(CAPN)一直表现优异，星展 (DBS)紧随其后。只有华侨银行（OCBC）交投走低，因此市场似乎全线获撑。

不过，无论我们对市场整体有何看法，本周短线走势可能都取决于“三巨头”财报，尤其若业绩超出或低于预期的程度足够明显。业绩表现将决定股价是升穿关键阻力还是自关键阻力下落。

财报将决定STI指数在阻力位的反应

至于STI指数，其涨势已于历史阻力位下方停滞，且该关口很少能一击即破。3233.86标志着2020年2月高点，这是疫情熊市反弹前的“最后狂欢”，该关键水平略低于2021年4月高位。因此，我们有足够信心预计这些水平的传统强度，因此若自当前价位修正，我们也不会太过意外。

然而，在过于看跌之前，我们希望通过3180价位确认日线图反趋势走势。若下破3180，则目标锁定3140(50天均线)，3122(看涨Marabuzo线低点)和3088(波段低点)。

如果3180作为支撑位守住，或吸引那些持突破走高预期的低吸买盘入场。考虑到股指长期看涨趋势和强劲反弹攻向阻力表现，我们确实倾向价格最终将突破上扬。成交量分析似乎也支持了这一观点。

成交量分析显示股指终将突破走高

OBV能量潮指标已确认看涨反弹，甚至在价格走势前攻入新高，表明多头势头增强。人民币走强也会对股指有所帮助，但目前美元/人民币守在关键支撑位6.35上方。因此，简而言之，我们倾向股指终将上行突破，但还要看看短线走向如何发展，以此判断股指在突破前是小幅还是大幅回调。

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