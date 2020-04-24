英国商业恢复正常的前景似乎渐行渐远，FTSE承压下挫





从本周英国政府的各种简报基调全部偏严厉来判断，英国商业恢复正常的前景似乎渐行渐远。有关2020年大部分时间里要保持社交距离以及今年不会研发出疫苗的说法，可能意味着许多企业即使复工，产能也将小得多。投资者消化上述新的现实，FTSE个股全线下跌。而欧洲各国领导人在昨天峰会结束时未能提供任何新的支援，则无助于投资者的整体情绪。FTSE的航空零部件生产商Meggitt 是遭遇重创的个股之一，与之一道的是产品检测公司Intertek 与航空股。而Burberry的董事在未来三个月下调董事会成员薪资20%的决定，也没有激起任何水花。在英国所有商店都关闭的环境中，这样的决定丝毫不起作用。该奢侈品品牌股价今天早上下挫4.5%。但也并不全是坏消息。 Reckitt Benckiser、超市连锁与房屋营建商在早盘交易中有所上扬。Persimmon 也一度翻红，该公司此前宣布计划自周一开始重启工地活动。这是紧随 Taylor Wimpey和Vistry做出的决定。全国范围内的封锁利好在线交易平台IG Group，其成交量在过去一个季度攀升23%，原因是在家办公的工作人员尝试着进行投资。原油企业财报原油巨头Shell 和BP 将在下周公布财报，如果来自意大利原油与汽油巨头Eni的财报有任何借鉴意义的话，那就是这两者的业绩也不大可能好看。Eni报告，由于将库存的账面价值调整到最新的市场价格，亏损了近30亿欧元。Shell和BP也必须采取与之相同的举措。这些原油巨头也将评论今年余下时间的需求前景，在疫情在世界范围内肆虐的情况下，评论不大可能积极。