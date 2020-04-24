英国商业恢复正常的前景似乎渐行渐远，FTSE承压下挫

从本周英国政府的各种简报基调全部偏严厉来判断，英国商业恢复正常的前景似乎渐行渐远。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/24 16:41:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

从本周英国政府的各种简报基调全部偏严厉来判断，英国商业恢复正常的前景似乎渐行渐远。有关2020年大部分时间里要保持社交距离以及今年不会研发出疫苗的说法，可能意味着许多企业即使复工，产能也将小得多。
投资者消化上述新的现实，FTSE个股全线下跌。而欧洲各国领导人在昨天峰会结束时未能提供任何新的支援，则无助于投资者的整体情绪。
FTSE的航空零部件生产商Meggitt 是遭遇重创的个股之一，与之一道的是产品检测公司Intertek 与航空股。而Burberry的董事在未来三个月下调董事会成员薪资20%的决定，也没有激起任何水花。在英国所有商店都关闭的环境中，这样的决定丝毫不起作用。该奢侈品品牌股价今天早上下挫4.5%。
但也并不全是坏消息。 Reckitt Benckiser、超市连锁与房屋营建商在早盘交易中有所上扬。Persimmon 也一度翻红，该公司此前宣布计划自周一开始重启工地活动。这是紧随 Taylor Wimpey和Vistry做出的决定。
全国范围内的封锁利好在线交易平台IG Group，其成交量在过去一个季度攀升23%，原因是在家办公的工作人员尝试着进行投资。

原油企业财报
原油巨头Shell 和BP 将在下周公布财报，如果来自意大利原油与汽油巨头Eni的财报有任何借鉴意义的话，那就是这两者的业绩也不大可能好看。Eni报告，由于将库存的账面价值调整到最新的市场价格，亏损了近30亿欧元。Shell和BP也必须采取与之相同的举措。这些原油巨头也将评论今年余下时间的需求前景，在疫情在世界范围内肆虐的情况下，评论不大可能积极。

相关主题： 股票 股指 石油

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。