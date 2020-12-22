标普500指数避开圣诞绿毛怪

似乎受新批准的新冠疫苗或对英国变异毒株无效的担忧影响，标普500指数隔夜盘中下跌2%。此外，围绕美国最新财政刺激方案已被股价计入的猜测同样引发“谣言中买入，事实中卖出”的市场反应。

弹。

让我们回过头来看一下，2018年圣诞节和2020年圣诞节的背景有很大的不同。

2018年12月，在中美贸易战给全球经济增长踩下刹车之际，市场担心美联储将于2019年落实加息，从而导致标普500指数大跌逾15%。

2021年前景：预计规模空前的财政和货币刺激措施及疫苗开打将有助于支持经济增长，并帮助交易商应对因圣诞节封锁期及再度仓促引入的国际旅行禁令所带来的短期不确定性。

基于这个原因，我们对标普500指数的看法与上周分析ASX200指数时概述的观点相似。圣诞涨势是被推迟了，而并非取消。

如果持续突破/日收盘于当前趋势通道顶部阻力位3730附近上方，将构筑圣诞上涨开始向3800迈进的初步迹象，还可能攻向4000。

但在持续上穿趋势通道阻力之前，股指或继续当前盘整期。

请记住，若标普500指数跌破3600-3570近期支撑位或是收于其下，将意味着股指正在展开更深层修正，2020年的圣诞上涨或已被取消。