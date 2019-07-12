标普500上穿3000，但能否持续仍是未知数

投资者仍然乐观地认为美联储月底将减息，所以，标普500指数周四收于历史高点，并且周五早盘高开。上周强劲的就业报告，加上高于预期的核心通胀与意外上升的生产者物价指数，都没能改变市场对7月31日降息25个基点（若非50个基点）的预期。交易员反而仍然谨慎乐观地认为美联储，正如美联储主席鲍威尔在国会的证词所言，将减息。宽松银根的前景与随之下降的借贷成本已带动标普500上穿3000点，创下历史高点。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/12 21:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
投资者仍然乐观地认为美联储月底将减息，所以，标普500指数周四收于历史高点，并且周五早盘高开。上周强劲的就业报告，加上高于预期的核心通胀与意外上升的生产者物价指数，都没能改变市场对7月31日降息25个基点（若非50个基点）的预期。交易员反而仍然谨慎乐观地认为美联储，正如美联储主席鲍威尔在国会的证词所言，将减息。宽松银根的前景与随之下降的借贷成本已带动标普500上穿3000点，创下历史高点。

财报与中国GDP

标普500下周能否守住此位仍未可知，而美-中贸易争端可能重回视线加重了这种不确定性。下周以中国GDP开局，市场的预期是，受当下的贸易争端与放慢的全球需求冲击，二季度中国经济增长年率仅有6.2%。这个数字将是三十年最低点，并可能损害全球市场的冒险情绪。
美国财报季也将于下周拉开序幕，届时高盛、摩根大通和网飞等知名企业都将发布财报。即将到来的财报季可能表现糟糕。在114家已经发布指引的公司中有77%发布负面的预测。在当下贸易争端中拉开的疲弱财报季度可能损害投资者的冒险情绪，美联储是否着眼于降息都无法改变这样的前景。

需要关注的价位

标普500四小时图上交投于50、100和200天均线上方，其RSI已经挤入超买区域。一旦下周多头休整，需要关注的支撑区域在2965、2950和2910。

 

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