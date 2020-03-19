油价反弹稳定市场情绪





经过持续两周、1929年以来从未出现过的超常震荡之后，道指走出内包线，即日内交投区间在前高点与前低点之内，那是股市在2月中旬开始暴跌以来的首次。道指反弹188点，但在前8个时段至少1000点的跌幅面前微不足道。而现在的问题是，政策决策层与各国央行推行的各种决策，规模足够说服市场全然相信全球经济可以抵御新冠疫情的“暴击”？抑或这只是下一场暴风雨前的宁静？关于这个问题，我多个需要考虑的因素。在病毒方面，关于病毒是否能被控制或其传播是否会继续的理论不少。但真相是没人知道答案，疫情仍处于“黑匣子”中。还有一个不确定性是，美国国会可能无法快速批准1.2万亿美元的财政刺激一揽子计划。如果不能在下周初尽早通过，我认为股市可能回踩近期低点。最后一个因素是，在我们回顾股市两周前加速下行时发现，那是在俄罗斯拒绝OPEC减产计划之后。价格战随之爆发，带动油价逼近2002年以来最低点20美元。油价在隔夜上涨25%，当时美国总统暗示，正在设法调解俄罗斯与沙特阿拉伯之间的争执。而在上周，美国总统发推文指出，将着力于在当前价格补充美国战略储备石油。从下面的周图可以看出，油价有充足的空间上攻35.00附近的跳空缺口。如果沙特与俄罗斯为了共同的利益达成和解进而为全球股市乃至整个资产市场带来亟需的稳定，则油价反弹的空间可能进一步扩大。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019年3月20日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。