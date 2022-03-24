债券市场暴跌是否将重创标普500指数？ - 嘉盛官网

美联储主席鲍威尔打开了在下次FOMC会议上加息50个基点的大门，给全球债券市场带来新的下行压力，美国政府债券的收益率本周因此再度飚升，创下2019年5月以来最高点。

2022/3/24 20:58:00

债券市场下跌是各国央行为平抑通胀而加息的结果。债券价格与债券收益率之间存在一个数学公式，当价格下跌时收益率上涨，反之亦然。

在鲍威尔周一发表强硬评论之后，圣路易斯联储主席Bullard隔夜也重申，支持FOMC“积极”加息以控制通胀，并且表示FOMC无法等到地缘政治风险消散之后再行动。

Bullard还指出，希望年内联邦基金利率升至3%。他还将当前紧缩周期与1994年紧缩周期做了比较，提醒市场在19942月到19952月期间，美联储将利率从3.25%上调至6%。美联储当时先是以每次25个基点的幅度加息，后来因为经济强劲和通胀率飚升而将加息幅度扩大到50个基点和75个基点。当时通胀率为2.5%左右，而当前通胀率高达7.9%

 

那么，利率/债券价格与股市之间有什么关系？

当经济表现良好时利率普遍上涨而当成长放慢时利率普遍下跌，显然当经济运行良好时股市也通常表现不错。

但当利率上升速度过快时股市会受到惊吓。最近的两个例子，一个发生于20181月，一个发生于201810月，标普500指数在这两个时间分别下跌12%20%

再回到1994年，当美联储开始紧缩银根，股市下跌了10%，之后横盘整理一直到年末。

 

这次利率上升对美国股市又有何影响？

美国这次利率上调的基数非常低，所以美国股市对于年内加息7次，最终调至2%以上水平的前景看起来并无不适。

但如果FOMC或利率市场开始认同Bullard的观点，认定有必要进入更积极加息的周期，到时美股可能感到惊慌。

而且，在美联储将要很快开始收缩其资产负债表之时，叠加了全球成长正在放慢、能源与大宗商品短缺、供应不畅、俄乌正陷于战争，以及去全球化和低碳化等因素。

 

图表怎么说？

标普500指数日图能够首次收上200天均线4464是个好现象，如果守住4400/4380支撑位，有机会扩大反弹，上攻4580/4600，甚至4700

但如果收盘失守该支撑，可能回踩4100支撑位。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022323日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

 

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