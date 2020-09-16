雪花公司IPO：交易员需要关注的五大要素

该股不仅将成为美国软件公司有史以来规模最大的公开募股，而且这家快速增长、价值丰厚的科技公司还成功说服了沃伦巴菲特(Warren Buffett) 拥有的、反对参与首次公开募股、专注于价值投资的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)向其投资逾5亿美元。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2020/9/16 19:00:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管
人们说没有两片雪花是一样的，而雪花公司（Snowflake Inc.）明天的IPO当然是独一无二的。
该股不仅将成为美国软件公司有史以来规模最大的公开募股，而且这家快速增长、价值丰厚的科技公司还成功说服了沃伦巴菲特(Warren Buffett) 拥有的、反对参与首次公开募股、专注于价值投资的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)向其投资逾5亿美元。
请读者参考，伯克希尔哈撒韦上次投资的IPO还是1956年的福特汽车公司（Ford Motor Company）。

来源: Snowflake Inc.

那么，关于雪花公司的IPO，交易员需要知晓哪些事情？
1. 跟随Salesforce.com（该公司也向这次的IPO投资数亿美元）的脚步，雪花公司提供基于云的数据库服务并且可以按需扩大或缩小。对于许多企业来说，雪花公司提供的可变定价模式相对一些较大的竞争者提供的套餐模式更具吸引力。
2. 从投资者的角度看，雪花公司是纯粹的云计算公司。换言之，交易员可以进入全球成长最快的行业之一，而无需购买依赖广告的搜索引擎（谷歌）或大型网络零售商（亚马逊）。
3. 该公司最初提出的发行价格区间为每股75-85美元，但这个区间随后大幅上调至100-110美元。该公司现在的发行价格设置在120美元，事实上成立后仅用了8年时间市值就达到330亿美元。仅7个月前，私人股权投资者对其的估值为124亿美元。
4. 该公司2019年营收增长175%（从9679万美元增至2.647亿美元）并且今年上半年的销售额就几乎达到2019年的总金额，为2.42亿美元。话虽如此，该公司目前并未盈利：继2018年亏损1.78亿美元后，去年的亏损额升至近3.5亿美元。正如我们最近所见，很多IPO投资者愿意忽略当前的亏损，只要营收继续以指数级增长（未盈利公司成功IPO的最近例子请参考ZM、CRWD、SHOP、 UBER和 LYFT
5. 在可预见未来里，早期风险资金投资者事实上控制着该公司的决策，虽然这对于着眼于短期的交易员来说并不是大问题。该公司上市的股票仅转让风险基金持有的B级股票10%的投票权。从公司治理的角度看，公司决策层98.5%的总投票权居于“内部人士”手中令人失望，但这些基金无疑将高度投入，迫切地希望看到投资早日得到回报。话虽如此，从长期来看，早期投资者与公众投资者的利益冲突的风险可能居高不下。
毫无疑问：在IPO日对任何公司的股票进行交易都可能是高风险的冒险行为，但鉴于这个全球增长最快领域之一的公司炙手可热，一些投资者明天将“抢破头”也就在情理之中了。


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