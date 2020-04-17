市场情绪因美国经济重启言论提振，未受中国GDP数据影响

随着积极情绪自亚盘漫出，欧洲市场即将开盘上行。特朗普有关重启美国经济的言论加之新冠肺炎潜在治疗药物的报道提振了风险情绪，上述积极消息盖过中国第一季度GDP有记录以来最严重收缩的影响。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/17 13:02:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
随着积极情绪自亚盘漫出，欧洲市场即将开盘上行。特朗普有关重启美国经济的言论加之新冠肺炎潜在治疗药物的报道提振了风险情绪，上述积极消息盖过中国第一季度GDP有记录以来最严重收缩的影响。
隔夜数据显露出新冠疫情封锁措施对世界第二大经济体的影响。今年前三个月，中国经济收缩幅度较预期更大，报于-6.8%。数据还显示，零售销售继续停滞，但工业生产仅略有下降，表明该行业正在复苏。
正常情况下，此类数据都会导致市场暴跌。然而，现在显然处于非常时期。交易员们转而将注意力投向特朗普加入其他少数几个国家政府之列，取消商业限制的言论，这些国家希望在经济严重瘫痪后逐步重启。
显然，市场预期与当前基本经济现实之间存在巨大鸿沟。不过，市场关注的是接下来将会发生什么，而不是此时此刻的现状。这在一定程度上解释了为什么市场在中国GDP数据创下6.8%跌幅的几个小时后就出现了反弹。
治疗方法和疫苗
这一阶段，注意力自然转向新冠肺炎疫苗和治疗方法。有报道称，吉利德一种药物的临床试验结果令人鼓舞，这也提振了风险情绪。任何有效的治疗药物基本都意味着经济可以更快重启，这对经济复苏而言个好消息。如果没有治疗药物，复苏将拖更长时间——更像耐克商标的勾型，而非V型或U型。
重点价位
Dax指数开盘后已上涨超过1%。在本周早些时候一度探至上升趋势线下方后，该指数于看涨图表中保持在该趋势线上方。
即时阻力可见于10830(4月14日高点)，然后是11040(3月10日高点)和11530(3月8日高点)。
支撑可见于10520(趋势线支撑位)，然后是10150和9335。


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