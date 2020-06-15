疫情第二轮传播的担心损害冒险情绪





受第二轮疫情传播拖累冒险情绪的影响，隔夜亚洲市场走低，而欧洲股市正指向低开。随着中国北京新冠病例数增加、美国报告一天新增25000病例，投资者注意到第二轮传播的威胁及其可能对全球经济复苏造成的破坏。包括德州、加州在内的美国24个州报告新增病例数上升。随着封锁措施缓解，佛罗里达和亚利桑那州等部分州的新增病例数创记录。这些统计数据令投资者意识到第二轮传播的高概率。全球经济复苏非常脆弱，现在市场深陷这样的担心，即如果展开第二轮封锁，可能意味着更多的经济瘫痪与更可怕的经济后果。这给快速复苏的任何期待迎头泼了盆冷水。现实是，没有疫苗，就不大可能全面复苏。与一个世纪前的西班牙大流感做比较后我们发现，当时的流感出现了四波，感染了全球三分之一的人口后才最终退场。由于政策方面已经有了经验，第二波传染将较易管理，但市场的波动性很可能还要伴随我们一段时间。中国数据令人失望中国方面的数据也不利于冒险情绪的“重振雄风”。中国5月工业增加值同比上涨4.4%，不及预期的5%。社会消费品零售总额下降2.8%，则增添了这个全球第二大经济体内需依然低迷的信号。商店开业，但FTSE还是下跌虽然周五上涨，美国与欧洲股市上周周线还是收低。避险情绪意味着投资者周一正在抛出股市等风险资产。前一周跌逾5%的FTSE可能扩大跌幅1%左右，即使今天各店铺在近3个月中首度开业并且数据显示6月房价得益于整个封锁期间压抑的需求而小幅上扬。由于投资者再度变得谨慎，传统避险资产黄金前一周反弹2.6%，也是10周中涨幅最大的一次。黄金自隔夜高眯1734回落，目前在1725附近盘整涨势。后市展望市场本周将面临为数不少的考验，其中有美联储主席在国会的证词、英国央行利率决议和欧盟峰会以及包括英国劳动力市场数字、通胀与零售销售在内的多个数据。美联储主席上周发表警告，这次的表态如果积极，可能掩盖病毒第二轮传播的担心。油价滑坡周一油价下跌4%，扩大自前一周8.3%的跌幅。对第二轮病毒传播冲击燃油需求的担心升温，油价的反弹开始看起来摇摇欲坠。油价的复苏之路漫漫，第二轮传播的担心将意味着原油需求的任何回暖所需要的时间将比最初所想更长。OPEC将于周四召开会议，讨论当前减产与遵守减产协议。交易员将密切关注是次会议。







