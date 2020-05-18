Ryanair或重新控制住局面 – 股价关键支撑位在8欧元

航空集团Ryanair宣布全年净收入同比下降26.7%，至6.49亿欧元；营业利润增加10.3%，至73.7亿欧元；营收增加10.4%，为84.9亿欧元。

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2020/5/18 18:24:00
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航空集团Ryanair宣布全年净收入同比下降26.7%，至6.49亿欧元；营业利润增加10.3%，至73.7亿欧元；营收增加10.4%，为84.9亿欧元。该公司已将5月的每周现金消耗从3月份的2亿欧元削减至略高于6000万美元，呈现出控制住局势的信号。
该公司在做展望时说：“集团预测由于新冠造成的停飞导致乘客数量与定价显著下降，一季度亏损超过2亿欧元，到了二季度（夏季高峰期），亏损预计减少。集团目前预测，2021财年载客人数不到8000万（比1.54亿的最初目标少了近一半）。相较旗舰航空公司，Ryanair恢复常规飞行的难度将明显高出很多，因为后者将得到300亿欧元的“国家援助”的支持，可以出售低于成本的飞机票回收资金。“国家援助”计划违反了“欧盟国家援助”与竞争条例，是非法的。”
该公司已经确认，裁员人数可能高达3,250，而留下的员工薪资可能削减20%》
技术面看，该公司股价已经在8欧元处找到关键支撑并且暂时企稳。股价可能正在形成双底形态（趋势向上反转的形态），但尚未得到确认。周图相对强弱指标（RSI，取14）落在超卖区域30%并且正在调头向上。
只要守住8欧元支撑位，后市上攻11欧元可期。
请注意，如果下破8欧元，可能发出强烈的卖出信号，后市主要目标在6欧元。

来源: GAIN Capital, TradingView

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