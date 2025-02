皇家邮政上调营收预估值，股价飚升

Royal Mail has surged higher this afternoon after upgrading FY revenue forecasts thanks to better than expected letter volume trends and revenue trends.

受利好的信件投递与营收趋势的提振,皇家邮政上调财年营收预测值,股价因此飚升。

2020/2021财年全年营收现预估同比增逾9亿英镑。

调整后营业利润料达到7亿英镑。

而且,皇家邮政将要完成的重组,其成本应该在9000万英镑,而不是之前预估的1.4亿英镑。

皇家邮政股票此前一直明确受益于疫情,现在创下两年半高点。

皇家邮政股价周图显示当前趋势上涨,但RSI完全超买,后市或有所盘整。

阻力位见于490和2018年年中以来高点530。

支撑位可见于445、370,后者为2018年以来的阻力位转化而来的支撑位。

