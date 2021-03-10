皇家邮政上调营收预估值，股价飚升

受利好的信件投递与营收趋势的提振，皇家邮政上调财年营收预测值，股价因此飚升。
2020/2021财年全年营收现预估同比增逾9亿英镑。
调整后营业利润料达到7亿英镑。
而且，皇家邮政将要完成的重组，其成本应该在9000万英镑，而不是之前预估的1.4亿英镑。
皇家邮政股票此前一直明确受益于疫情，现在创下两年半高点。
皇家邮政股价周图显示当前趋势上涨，但RSI完全超买，后市或有所盘整。
阻力位见于490和2018年年中以来高点530。
支撑位可见于445、370，后者为2018年以来的阻力位转化而来的支撑位。
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