英国皇家邮政股价在半年财报揭晓前走高

英国皇家邮政(Royal Mail)将于周四发布截至9月27日的上半年财报，其股价已回升至2019年3月以来最高水平。

财报预期

由于新冠疫情的影响、来自其他包裹运营商竞争加剧及信件量下降，人们普遍预期皇家邮政利润会直线下行。

营业利润预计将自去年的1.65亿英镑降至900万英镑。但预计营收将同比增长8.3%，达到55亿英镑。

信件和包裹

多年来，信件数量不断减少一直是皇家邮政的一个重要主题。但更令人感兴趣的是包裹递送现状及未来几年的表现预期。皇家邮政在其最近一份交易更新中透露，截至8月的5个月里，包裹递送量增长了34%，因为数字化和电子商务的繁荣意味着有更多的包裹需要递送，从而带来了皇家邮政收入增长。

然而，该公司一直未能通过重组来应对自传统信件向盈利包裹的业务趋势转变。这个转型需要的是巨额投资和更高的物流成本。

英国皇家邮政在自动化方面投入更多资金的需求日益增长，因为这一关键领域的投资不足已导致该公司不得不先追上其他竞争对手。

成本，新冠病毒和成本削减

成本也将成为焦点。虽然新冠病毒测试标本收集工作对皇家邮政有利，但为保证工人安全而增加的疫情成本将侵蚀利润。即便如此，削减成本仍是当务之急。该公司计划在2021 -22年间节约成本1.3亿英镑

工会

任何与工会谈判的消息也将受到密切关注。既然首席执行官Rico已经离职，新管理层将有望重新接触员工，帮助进一步提高效率。

分析师建议

英国《金融时报》关注该股的12位分析师对该股的推荐意见各占1/3：

4位评级买入

4位评级卖出

4位评级中性

这种犹豫不决的气氛对该股并无助益。在管理层显露出强有力的战略方向，并达成成本削减计划目标前，预计股价不会有太大变化。

图表看法

英国皇家邮政已自3月中旬低点稳步回升，前一交易日飙升至283便士一线18个月高点。日线图上，皇家邮政股价稳稳守在50、100 和200日均线之上，表明或有更多后续买盘。阻力见于295便士，然后是2019年2月的310便士。

50日均线在10月回调期间为股价提供了坚实支撑。如果英国皇家邮政周四公布的业绩令人失望，50均线(今日价格为245便士)可能提供支撑。不过，若跌破该价位，或为探向220便士水平支撑打开大门。只有下破该价位才能打消当前看涨趋势。