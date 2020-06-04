风险反弹稍事休息，欧央行成为焦点





华尔街股市收盘走高，纳斯达克指数一度触及2月新冠肺炎疫情爆发前水平，距历史最高点仅咫尺之遥。这种乐观情绪隔夜蔓延至亚洲时段，亚洲股市触及两个月新高。不过，在投资者等待欧央行货币政策会议之际，欧洲股市风险基调正在艰难找寻方向。封锁措施逐步放松、围绕经济重启的乐观情绪，再加上政府和央行的刺激措施，上述因素已共同带动风险胃纳大幅升温。股市继续交投于与经济数据不符的水平之上。标普500指数正交投于今年开盘水平下方3%的位置，Dax指数下跌5%。鉴于已出炉的可怕数据显露出新冠疫情危机对全球经济造成了严重破坏，股指的交投价位几乎令人难以置信。在失业率接近上世纪30年代大萧条时期水平之际，美国股指还能以如此水平交易，这看起来几乎有些荒谬。最糟时期已过，低预期被超不过，这些数据中有相当一部分超出了预期。就在昨天，尽管经济活动仍在严重收缩，欧洲、英国和美国的最新服务业PMI数据都优于预期。美国ADP数据显示，美国私营部门失业人数仅为200万，远低于预期的900万和4月份的2500万。这就是典型的：只要你把标准定得够低，任何结果都会是积极的。大家显然认为，最糟糕的时期已成过去。将这种乐观情绪与政府和央行的刺激措施、更多刺激措施即将出台的预期结合起来，我们就能更好地理解本轮反弹。德国刺激措施，Dax飙升德国总理安吉拉•默克尔昨天没有让人失望，在一开始出台的3月刺激计划后，她宣布了一项额外的1300亿欧元刺激措施，以帮助德国自新冠病毒危机中复苏。其声明发布之际，德国失业率正触及2015年末以来最高水平。Dax指数上个交易日上涨3.8%，6月迄今涨幅近7%。今年到目前为止，该指数仅下跌了5%，从而凸显出富时指数的表现不佳，后者仍较年初水平下跌了约15%。欧央行将扩大PEPP现在人们的注意力将转向欧央行，预计届时利率将维持不变。然而，央行将扩大其债券购买方案，即紧急抗疫购债计划（PEPP）的预期升温。这项旨在支持受新冠病毒危机影响最重国的7500亿欧元计划，预计将于10月份到期。预计该计划的规模将扩大2500亿至5000亿欧元，到期时间将推迟到10月份以后。但鉴于市场预期如此高涨，最大的风险在于欧央行按兵不动并等待进一步的数据。欧央行工作人员预测也将受到密切关注，料预测数据会十分严峻。预计该地区GDP将收缩8-12%。DAX重点关注水平：Dax指数交投于4小时图100,50和20均线上方，图表形势强劲看涨。股指还交投于2011年10月以来长期趋势线上方。即时阻力可见于 12850（2月26日高点），然后是13240（2月24日高点）。支撑落在12133（6月2日低点），然后是11818（5月28日高点）。