“疫情反扑冲击需求的担心”接力，或导致油价扩大下行- 嘉盛集团官网

2021/11/22 14:03:00
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中国已同意自国家食品与战略储备局释出原油，暂时还没有确定释放的数量与时间，但已在9月出售740万桶原油，也在本月初释出汽油和柴油。

美国总统拜登先是要求OPEC增加原油供应，被拒绝后求助中国、印度和日本等国。我们无从得知中国出售原油是否为中美最高领导人会谈达成的结果。交易者现在期待美国从自己的战略储备原油释出原油。

但随着疫情的恐慌情绪重新侵袭市场，油价可能继续走弱。由战略储备原油释出导致的下跌现在可能转变为由原油需求不足的担心造成的持续下跌。德国也在考虑实施严格的疫情管控措施，而且从未排除过封锁选项。

西得州原油自从在20204月创下低点以来一直在一个通道内走高，于1025日在85.90形成近期高点。油价一度击穿2014年以来的水平阻力位，即85.50附近，随后回撤。该位不仅是水平阻力位，也在75日高点到823日低点的161.8%扩展位下方不远处。西得州油价上周四守住前阻力（现水平支撑位）77.15，以及也落在该位附近的上斜通道的下轨趋势线。但西得州油价周五已跌破77.15，收于周四低点79.05下方可能形成看跌吞噬K线，表明后市可能扩大下行。

来源: Tradingview, Stone X

 

西得州原油4小时图一直拼命地想要守住822日低点到1025日高点行情的38.2%回档位，即76.77附近。如果日图形成看跌吞噬K线，则38.2%回档位下方的支撑位有水平支撑位75.06、同期行情的50%回档位73.95附近。阻力位在周五高点（也是水平阻力位，落在80.08），然后是1116日以来高点81.87

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/加元与油价高度负相关，当前两者日图相关系数为-0.83。读数低于-0.80或高于+0.80被视为强相关。所以，如果西得州原油继续下跌，则可以期待美元/加元上涨。该货币对近期击穿929日高点到1021日低点行情的61.8%回档位，即1.2589，目前剑指AB=CD形态的目标1.2715附近。另请注意，该货币对于1021日打破下降楔形，该形态的目标为楔形的100%回档位，本例中在1.2775附近。支撑位先后在1.2588和水平支撑位1.2493

来源: Tradingview, Stone X

 

战略储备原油释出带来的油价跌势结束了吗？可能结束了，但现在又面临新的担心，即第四波疫情可能正在侵袭欧洲部分地区。

 

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