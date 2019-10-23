瑞银三季度财报：关注哪些内容？

何时？

瑞银（RBS）将于周四（10月24日）发布三季度财报

预期值：

EPS 8p

营收31.4亿英镑

主要关注对象：

• 付款保障保险（PPI）成本

• Alison Rose

• 脱欧

•净息差前景

PPI成本

瑞银拉开银行巨头三季度财报的序幕。在8月最后期限快要到来时，索赔金突然增加。这样的背景下，预计PPI丑闻的影响占据主导。

瑞银上半年支付17亿英镑的特别分红，但三季度似乎没有那么鼓舞人心，因为该行准备为巨额PPI不当销售罚款做准备。瑞银此前曾警告，将需要支付6亿-9亿英镑PPI罚款。在此之前，瑞银已经支付53亿英镑的罚款。

此时的背景是，瑞银仍在努力节流并且面对脱欧。瑞银目前面临的障碍比我们几年前能想到的多。

如果看似永无止境的PPI丑闻划上休止符，则利好三季度财报。

Alison Rose

PPI丑闻止住余波后，Alison Rose将取代Ross McEwan领导瑞银，成为首位主宰英国银行巨头的女性领导者。

脱欧

过去一个月，由于脱欧乐观情绪升温，瑞银股价上涨12%。以国内业务为主的瑞银受到英国经济的起伏与脱欧的曲折所左右。由于英国很可能避免无协议脱欧，加上PPI丑闻有了终结的信号，市场对瑞银的信心开始改善。围绕着脱欧与瑞银展望的任何评论将受到密切的关注。

净息差

低利率环境影响银行的利润，所以净息差备受关注。瑞银是英国对利率最敏感的银行。净息差季率上涨3%，但年率下降6%。

结论：

瑞银股价的反弹进展顺利，但仍面临来自净息差下降与脱欧相关政治不确定性的重大阻力。所以，瑞银股价近期的上涨空间可能有限。



