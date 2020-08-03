澳联储料按兵不动，关注澳元/纽元

澳联储料按兵不动，关注澳元/纽元

2020/8/4 7:40:00
此前人们预期今天下午的澳联储议息会议将风平浪静，但目前看来，此次会议的重要性已迅速攀升。由于在实施三周的三级封锁措施后，维多利亚州新冠疫情仍未能得到控制，“大墨尔本”地区已进入四级封锁状态。
宵禁、零售和制造部门停摆、进一步的警察执法权及建筑业和批发行业劳动力缩减，所有这些都将严重破坏占全国GDP约25%的维多利亚经济。
当前的现状促使一些经济学家猜测，为了提振信心并应对澳大利亚日益恶化的经济前景，澳联储可能会在今天下午将利率自0.25%下调至0.1%。
由于利率已处于实际低值，今天降息的效果有限。如果一家企业现金流已降至零，降息对其也无甚助益，当然也就无法促使企业出去招聘员工或放手支出。
财政支持是一种更为有效的政策回应。昨天，联邦政府宣布了一项针对维多利亚居民的1500澳元“疫情病假灾难补助”，此外，为了避免“财政悬崖”，“求职者”和“留职者”补助计划最近都被延期。澳大利亚仍有条件在需要的情况下提供更多财政支持。
考虑到这一点，澳联储8月可能保持政策不变。如果第二波新冠疫情于悉尼市区加速蔓延，可能迫使澳联储晚些时候降息。不过，目前预计联储仍将按兵不动。
这里补充一下，对于那些跟进了我们两周前澳元/纽元做多意见的交易员而言，今天的澳联储会议及周五的澳联储货币政策声明有可能干扰澳元/纽元的做多想法。
因此，我们建议将止点自1.0566升至略低于隔夜低点的1.0715位置。如果触发止点，将带来一个较小的盈利，在最坏情况下，若被自动平仓，交易将盈亏平衡。初始目标仍为6月1.0881高点，然后是1.1000/50。

RBA to hold steady in the line of fire – AUDNZD

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年8月4日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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