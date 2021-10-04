标普500指数2021年四季度展望

2021/10/5 4:42:00
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通胀：

美国经济在经济活动重启后以快于预期的速度复苏，带动表面通胀数字创下13年高点。这引起了市场的担忧。通胀回归落在广泛预期当中，但关于通胀属于暂时现象还是永久现象的观点则莫衷一是。最可能的情况是，有些通胀效应是暂时的，而有通胀效应具有较为持久的作用。

Delta 变异病毒：

具有高度传染性的Delta变异病毒首先出现于印度，之后蔓延并成为大部分国家的主导病毒菌株。这既冷却了成长前景也冷却了通胀忧虑。Delta变异病毒似乎已经过了肆虐高峰期，再加上疫苗接种率的提高，其可能被控制在局部。而人们已经得知，完全接种疫苗过后很少因该病毒而出现严重的病症则佐证了这点。这将重新激发人们参与经济活动的意愿，不仅是参与经济方程式中的消费，也愿意参与生产。

成长：

Delta变异病毒的爆发降低了对美国和许多其它国家的成长预测值，也促使中国调整政策，包括财富再分配与加强监管。因此，美国等国下调了三季度GDP增长率预测值。不过，基本预测情景是，随着Delta变异病毒造成的担心情绪降温，四季度经济强劲复苏。

缩表：

美联储目前每月购买1200亿美元债券，用以支持经济复苏。FOMC上周会议暗示，委员会可能在11月会议宣布开始缩表，并且可能在8个月后的2022年年中结束缩表进程。

是次会议的“点阵图”显示，加息预计于2022年开启，随后在2023年和2024年每年加息三次 这样的加息周期比市场的普遍预期强硬。

资金流入：

正如高盛所指出，假设年内资金流入速度维持在当前水平（年内迄今为6050亿美元），那么2021年流入股市的资金将比前25年流入股市的累计总额高出近40%

另外，还有大量的资金为现金和债券投资等较为保守的品种，一旦投资者开始将这些庞大的资金转移到股市，可能构成股市的中枢支撑力量。

TINA:

标普500指数在202154次创下历史新高，众所周知的股市外“别无其它选择”（英文缩写为TINA）的现象重新进入人们的视线。该现象的基础是这样的观点，即固定收益证券的收益率太低，几乎不值得持有。

季节性：

美国股市今年9月的走势不负一年中表现最差月份的称号。而从10月初开始，季节性不容辩驳地成为美国股市的利多因素。

三季度财报季：

分析师在三季度前两个月上调对标普500指数成份股三季度盈利的预期值。二季度扎实的财报促使分析师看好三季度财报，同时也引起人们对盈利门槛升至太高水平的担心。

结论：

经济复苏降低了对紧急货币刺激政策的需要程度，但货币政策保持着超级宽松的基调，而且收缩债券购买金额并不是紧缩银根。

我们要注意，在美国上次缩表期间，即201312月到20149/10月，美国股市是反弹的。而且，美国距离加息至少还有12个月的时间，最多甚至可能长达2年。

因此，标普500指数趋于在当前修正结束后即继续走高并延续到年末。请注意，未来还可能发生修正行情，某些板块在特定环境下的表现可能好于其它板块。

S&P500 Daily chart

来源： Tradingview。文中提到的数字截至202111日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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