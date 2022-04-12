二季度展望：俄乌战争、通胀与利率及其影响- 嘉盛官网

一季度总结

在俄罗斯入侵乌克兰后一季度画风突变。通胀本就因为能源价格上涨和供应链扰动而上升，俄罗斯开始入侵乌克兰与西方国家制裁俄罗斯导致股市下挫、大宗商品价格断然走高，一方面促进通胀预期，一方面引人思考各国央行在避免将经济推入衰退的前提下能以多快的速度加息。

俄乌战争情况与高企的通胀

二季度市场主要关注的将是俄乌战争与和谈的情况变化。无人知晓普京下一步的动作，即使俄乌战争提前结束，针对俄罗斯的制裁也不会马上解除。也就是说，通胀上涨的“元凶”能源、燃料和食品价格将继续承受走高的压力。

加息

通胀的上涨带来各国央行多次加息的前景。市场熟悉的低成长、低利率环境正在向包括利率上升在内的新秩序过渡。

美联储已于3月加息，预计今年再加息6次左右，加息幅度有可能达到50个基点（5月这样做的几率为66%）。6月也有可能加息50个基点。美联储并不孤独，因为加拿大央行和英国央行也已加息，只是英国央行警告，因担心拖累成长，下半年加息空间可能有限。欧洲央行可能在三季度开始加息。

俄乌关系缓和的话有望助力二季度成长

总而言之，俄罗斯入侵乌克兰造成全球成长放慢的后果，而首当其冲的就是欧洲。俄乌战争也导致通胀上升。但根据一些央行官员的预测，一旦双方关系趋于缓和且能源价格企稳，二季度经济仍有望实现程度不错的增长，那将利好股市而不是现金或债券市场。股指已收复俄乌战争爆发以来应激性抛售潮的很大一部分失地，后市难以再有所获。但加息50个基点并未完全计入，意味着美联储一旦确实加息50个基点，某些市场领域有望扩大上行。

股市

利率上升的环境可能有利于估值超常增长。一般而言，银行、能源和大宗商品股相比高成长科技股更受青睐。所以，3月表现低迷的道指可能在二季度战胜纳指，欧洲方面FTSE可能脱颖而出。展望后市，板块风向可能转至防御、国家安全和食品与数据股。

货币对交易市场

央行分歧可能在二季度继续利多美元兑一篮子。如果俄乌关系缓和，可能推高欧元，而创记录的通胀可能令欧洲央行立场偏于强硬的预期升温。英国央行对前景的看法较为谨慎，所以英镑后市或许难有作为。但若英国央行暗示6月再度加息，则英镑可望走高。

原油

油价可能在一段时间内保持在100高位附近，该位远低于月初的130高点。美国要决定是否在未来半年每天向市场释放100万桶原油，如果供应源源不断，应可阻止油价回到3月初高点。值得注意的是，即使俄乌停火，美国和英国也不大可能马上解除针对俄罗斯原油的制裁措施。但停火可以再度激活目前停滞不前的伊朗核计划。

供需的需求端显示，全球第二大经济体中国的疫情及成长的放慢可能不利于需求前景。

黄金

与此同时，战争背景带来避险资金流，携手飚升的通胀帮助黄金在一季度斩获近2年最大季度涨幅。但如果全球地缘政治局势趋于稳定，黄金后市可能难有作为。黄金是通胀对冲工具，但二季度上行空间可能受制于上涨的美元和美联储更积极加息的预期。一旦各国央行在今年晚些时候因为经济衰退忧虑而放慢紧缩银根的步伐且通胀保持在高位，则黄金有望冲高。

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